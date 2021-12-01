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Виктор Кудряшов награжден Почетным знаком Самарской Губернской Думы «За служение закону»

1 декабря 2021 16:04
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Торжественное вручение награды состоялось 30 ноября 2021 года на пленарном заседании областного парламента.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов награжден Почетным знаком Самарской Губернской Думы «За служение закону». Торжественное вручение награды состоялось 30 ноября 2021 года на пленарном заседании областного парламента.

Почетный знак, в соответствии с Положением, утвержденным Самарской Губернской Думой, вручается за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, подрастающего поколения Самарской области в духе уважения закона и норм права, за большой вклад в развитие государственности и законности на территории Самарской области, а также за иную плодотворную деятельность в сфере развития и соблюдения законодательства, принесшую существенную пользу Самарской области.

В соответствии с Уставом Самарской области, основные направления работы Правительства определяет Губернатор. Председатель Правительства обеспечивает оперативное руководство его деятельностью, организует ежедневную работу. Правительство региона разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития области, участвует в проведении единой государственной политики во всех сферах жизни. 

Вручая награду, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников подчеркнул: «Быть председателем Правительства Самарской области – это большая ответственность и работа 24 на 7. Мы понимаем, в какой сложный период всем нам выпало работать, сколько усилий необходимо приложить для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Это требует от Правительства принятия непростых решений практически в ежедневном режиме. Вместе с тем, мы видим, какими темпами идет в области реализация национальных проектов, сколько строится жилья, социальных объектов, какой объем федеральных средств удалось привлечь. Это стало возможным благодаря грамотной, слаженной, эффективной работе Правительства под Вашим руководством». 

За период с 2018 по 2019 год Самарская область улучшила макроэкономические показатели, существенно поднялась в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, вышла на лидерские позиции по ряду направлений экономического развития и цифровизации, успешно реализовала пилотные проекты в социальной сфере.  За последние годы в регионе сданы в эксплуатацию десять школ, 49 детских садов, 28 спортивных объектов и 106 объектов здравоохранения. 

«Мне особенно приятно получить эту награду от лица депутатов Самарской Губернской Думы, то есть людей, которые представляют всех жителей Самарской области. Вся моя профессиональная деятельность была направлена на то, чтобы служить России, жителям нашего региона, делать все возможное, чтобы повышалось благосостояние и качество жизни людей, чтобы они могли дать своим детям хорошее образование, обеспечить им условия для развития. Обещаю и впредь делать все возможное для успешного социально-экономического развития каждого муниципалитета Самарской области», -  поблагодарил депутатов Виктор Кудряшов. 

 

Фото:   правительство СО

 

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