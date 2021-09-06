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В Белоруссии по статье о клевете на президента Александра Лукашенко задержали россиянку

6 сентября 2021 16:51
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Сейчас она находится в СИЗО.

В Белоруссии по статье о клевете на президента Александра Лукашенко задержали россиянку, сейчас она находится в СИЗО в Бресте, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии в республике Алексей Маскалев.

"Нас белорусская сторона уведомила в установленном порядке о задержании гражданки России. Несмотря на то что Ирина Викхольм сама не высказывала просьбу о встрече с консулом, мы запросили консульский доступ, его получили", — сказал он.

По его словам, российский дипломат уже встречался с Викхольм.

"Никаких жалоб на состояние здоровье не высказывала, у нее есть адвокат, который занимается ее делом. Вся необходимая консульская поддержка гражданке России оказывается, наши сотрудники держат ситуацию на контроле", — подчеркнул Маскалев.

Подробности дела не разглашаются.

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