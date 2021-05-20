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Вашингтон признает трудность задачи помешать завершению строительства российского трубопровода "Северный поток — 2" в Европе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

"Когда президент приступил к обязанностям, 95 процентов трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план… Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95 процентов?" — заявила она.

Псаки напомнила, что администрация Байдена неоднократно заявляла о своем отношении к проекту.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в интересах Вашингтона приостановить действие ограничений против компании Nord Stream 2 AG, ее главы и сотрудников.

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большую часть труб уже уложили, в конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.

Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.

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