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В Турции захотели вернуться к зерновой сделке после встречи Путина и Эрдогана

10 августа 2023 12:19
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В Турции захотели вернуться к зерновой сделке после встречи Путина и Эрдогана

Анкара надеется на возобновление зерновой сделки по итогам будущей встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

«Одним из основных вопросов на планируемых переговорах Эрдогана и Путина будет возобновление зерновой сделки. Турция рассчитывает на возвращение в нее России», — заявил дипломат на условиях анонимности.

По его словам, в Анкаре захотели успешного возвращения сторон к зерновой сделке, поэтому турецкая сторона проводит переговоры и с другими участниками стамбульских договоренностей, а также «с западными столицами».

Ранее Эрдоган признался в намерении добиться возобновления зерновой сделки. Он отметил, что Турция взяла на себя роль ключевой страны для разрешения российско-украинского конфликта.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена, пишет Лента.

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