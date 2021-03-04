В Тольятти стартовал конкурс на отбор нового главы города

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Тольяттинская городская дума запустила процедуру выбора нового мэра. Подать документы на конкурс можно будет с 9 марта по 9 апреля 2021 года.



Выбирать кандидатов будет комиссия из 20 человек, 10 из которых были выбраны городской думой. От Думы в состав комиссии прошли только представители «Единой России» и КПРФ.



ЕР будет представлять в комиссии депутаты гордумы Николай Остудин, Дмитрий Микель, Виталий Подоляко, а также депутат Госдумы Владимир Бокк, руководитель АО «Тольяттистройзаказчик» Владимир Гусев и ректор ТГУ Михаил Криштал.



КПРФ представляют депутаты гордумы Юрий Сачков, Ольга Сотникова, Павел Митковский, а также экс-депутат областной думы Виталий Минчук. 10 человек, который включит в состав конкурсной комиссии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, должны стать известны в ближайшее время. По завершению отбора кандидатов конкурс закончится голосованием в Тольяттинской городской думе.