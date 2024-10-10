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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Тольятти объявили конкурс по выбору кандидатов на должность главы города

10 октября 2024 11:03
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В Тольятти объявили конкурс по выбору кандидатов на должность главы города

В среду, 9 октября, во время заседания тольяттинского парламента депутаты дали старт конкурсу на замещение вакантной должности будущего градоначальника.

Заявки от претендентов будут принимать с 11 октября до 11 ноября включительно. Их будет изучать конкурсная комиссия, состоящая из 20 человек. Согласно правилам половину экспертов в ее состав выдвинула городская дума и еще 10 человек, которые также будут принимать решение о выборе достойного кандидата на пост мэра, предложит губернатор.

По решению депутатов в первую десятку состава комиссии войдут председатель тольяттинского парламента Сергей Рузанов, его заместители Николай Спиваков и Алексей Степанов, председатели профильных комиссий Дмитрий Микель, Александр Шарков и Виталий Подоляко, а также депутат Самарской губернской думы Владимир Бокк. В комиссию также вошли президент АВТОВАЗа Максим Соколов, почетный гражданин Тольятти Владимир Гусев и ректор университета Михаил Криштал, пишет Сова.

Бывший мэр Тольятти Николай Ренц освободил место руководителя города, уволившись из администрации по собственному желанию. Городская дума приняла его отставку на заседании парламента 25 сентября.

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