В Тольятти начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

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Центром сбора помощи выступило тольяттинское местное отделение Партии «Единая Россия»

Сейчас практически в каждом местном отделении партии «Единая Россия» начат сбор предметов первой необходимости для эвакуированных жителей Донбасса. Добровольцы волонтерского центра Тольятти помогают в пунктах временного размещения, в распределении гуманитарной помощи.

Сбор гуманитарной помощи будет продолжаться, чтобы у людей в ПВР не возникало перебоев с продуктами, предметами первой необходимости.

В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты, посуда, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, игрушки, книги и канцелярские товары. Также можно принести бутилированную воду, полотенца и постельные принадлежности, теплые вещи, обувь и др.

Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания - с длительным сроком хранения и действительным сроком годности.

Сбора гуманитарной помощи осуществляется по адресу

г. Тольятти, ул. Революционная, 11, к.2.

местное отделение партии «Единая Россия»

Телефон контакта: +7 8482 58 11 61

Отметим, что в Тольятти открыт пятый пункт временного размещения для инвалидов-колясочников с сопровождающими в реабилитационном центре «Преодоление» на бульваре Буденного. Гуманитарная помощь распределяется по всем пунктам временного размещения, расположенным на территории Самарской области.