В "Справедливой России" сообщили, как будет называться объединенная партия

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"Справедливая Россия" после объединения с партиями "За правду" и "Патриоты России" будет называться "Справедливая Россия - за правду", она будет иметь одного председателя и двух заместителей. Об этом в среду ТАСС сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Объединение происходит на базе партии "Справедливая Россия", это совершенно очевидно. Председатель будет один. Надеюсь, коллеги поддержат мою кандидатуру. Будут два сопредседателя в виде двух заместителей. Что касается названия партии, то будет длинное и короткое. С большой долей вероятности звучать будет так: "Справедливая Россия - за правду", - сказал Миронов.

По его словам, о квотах кандидатов на выборах в Думу от каждой партии пока речь не идет.

"Безусловно, мы объединяемся в преддверии выборов в Госдуму. Но задача наша намного дальше и намного шире. Помяните мое слово, мы начинаем реальное объединение левого фланга", - заверил парламентарий.

Более крупные слияния, прогнозирует политик, могут произойти уже после думской избирательной кампании. Он также призвал все левые силы и другие парламентские партии - КПРФ И ЛДПР - к объединению против "политического монополизма" "Единой России".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС