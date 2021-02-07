В соцсетях стало больше мата после его запрета

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После вступления в силу поправок, направленных против нецензурной брани в социальных сетях, подобных публикаций в интернете не стало меньше, свидетельствуют подсчеты «Медиалогии» по просьбе РБК. 1–2 февраля 2021 года в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram россияне сделали 646,1 тыс. публикаций с использованием обсценной лексики.



Это цифры корректно сравнивать с данными за 3–4 февраля 2020 года, которые также были буднями (в выходные активность пользователей соцсетей традиционно выше), отмечает «Медиалогия». В первые два рабочих дня прошлого года в тех же самых соцсетях были зафиксированы лишь 426,5 тыс. нецензурных выражений.



Как считали



«Медиалогия» с использованием собственных алгоритмов считала упоминания нецензурной брани в постах пользователей и их комментариях в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram. Всего в подсчетах учитывались 66 нецензурных слов на русском языке.



Год назад, в будни 3–4 февраля 2020 года, пользователи, уточняет «Медиалогия», в основном обсуждали в интернете новость о том, что коронавирус добрался до России, выражали свое мнение об обрушившейся крыше спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге и о госслужащих «в мехах», которые вручали ветеранам-блокадникам медали и батоны хлеба. В конце января — начале февраля этого года главными темами стали задержание Алексея Навального в аэропорту Шереметьево и последующие несанкционированные митинги.



В феврале 2021 года вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они обязали социальные сети удалять в течение суток публикации с незаконным контентом, под который попадает и нецензурная брань. Выявлять такой контент они должны сами с помощью мониторинга. Вести его должны лишь платформы, утвержденные Роскомнадзором: для этого ведомство создаст реестр, в который попадут сайты, на которых пользователи создают персональные страницы и обмениваются сообщениями и которые в сутки посещают более 500 тыс. человек, находящихся в России.



За неделю до вступления поправок в силу, 25–26 января 2021 года, «Медиалогия» насчитала 631,3 тыс. публикаций с нецензурной лексикой в соцсетях.



Уже сама новость об обязанности соцсетей удалять матерные слова спровоцировала активное использование обсценной лексики, утверждает агентство «Социальные сети», также по запросу РБК проанализировавшее сообщение пользователей. По его данным, всплеск нецензурных выражений в соцсетях был зафиксирован 22–23 января 2021 года на фоне новости о грядущем вступлении поправок в силу. Прирост составил 30% к среднесуточным показателям, отмечают в агентстве, не уточняя абсолютных значений. Схожий всплеск имел место и 1–2 февраля, в первые дни, когда поправки заработали, указывает агентство.



Как маскируют ненормативную лексику



Как отмечает агентство «Социальные сети», выражая нежелание отказываться от использования ненормативной лексики, пользователи платформ стали менять буквы местами, использовать одновременно кириллицу, латиницу, символы и цифры, ребусы и другие приемы. Также некоторые комментаторы публиковали так называемые картинки со звуком — изображения, не содержащие текст, но отсылающие к определенным фразам, напрямую переводили тексты в иллюстрации или использовали изображения «с намеком». Но, по прогнозу агентства, в ближайшие несколько дней количество сообщений, содержащих нецензурную лексику, вновь вернется к средним значениям — текущий всплеск и использование различных ухищрений были скорее способом пошутить над ситуацией или продемонстрировать смекалку, чем реальным желанием использовать нецензурные выражения.



Когда заработает закон



Поправки не направлены на полный запрет нецензурной лексики в соцсетях, объяснял ранее автор инициативы депутат Сергей Боярский. По его словам, это лишь призыв, такая блокировка «будет на совести социальной сети».



Роскомнадзор пока не запрашивал у социальных сетей отчета о блокировке незаконного контента и в ближайшее время не планирует это делать, говорит источник РБК, близкий к ведомству. Роскомнадзор готовит подзаконные акты, необходимые для реализации закона. Принять их планируется до конца марта, уточнили в пресс-службе ведомства.



На данный момент ответственности за нарушение вступивших в силу поправок не предусмотрено, признают в Роскомнадзоре. Однако оштрафовать соцсети, как отмечают в ведомстве, могут по другой, более универсальной статье 13.41 КоАП РФ, вступившей в силу 10 января 2021 года: юрлицо, которое не заблокировало запрещенный для распространения контент, может быть оштрафовано на сумму от 800 тыс. до 4 млн руб. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой годовой выручки компании.



Поправки не обязывают владельца соцсетей предоставлять Роскомнадзору отчет о каждом факте блокировки, но ежегодно нужно отчитываться о мониторинге, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. Она обращает внимание на то, что самим законом к «недопустимой информации», которую теперь соцсети должны самостоятельно блокировать, напрямую не отнесены материалы, содержащие нецензурную брань. Поправки требуют от соцсетей удалять информацию, «выраженную в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность». Иными словами, по мнению юриста, норма может использоваться выборочно и будут блокироваться не все публикации с нецензурной лексикой.



Закон будет применяться выборочно, поскольку соцсети не должны вводить автоматический мониторинг употребления нецензурной брани, соглашается советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский. Соцсети должны будут предоставлять Роскомнадзору отчет о проделанной работе (блокировках), но пока само ведомство не придумало форму отчета, констатирует эксперт.



Для соцсетей выявить нецензурную лексику — простая задача, считает координатор Центр безопасного интернета Урван Парфентьев. По его словам, алгоритм увидит и нецензурщину в чистом виде, и — если возникнет необходимость — попытки ее замаскировать: все зависит от введенных в алгоритм настроек.





Фото: Максим Блинов / РИА Новости / РБК