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В СО прошла транспортно-логистическая конференция «PRO//ДВИЖЕНИЕ.ПОВОЛЖЬЕ», в которой принял участие Дмитрий Азаров

20 мая 2021 16:04
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Главные темы — развитие таких перспективных направлений как контейнерные перевозки, реализация проектов на основе государственно-частного партнерства.

20 мая, в четверг, в Самарской области прошла транспортно-логистическая конференция «PRO//ДВИЖЕНИЕ.ПОВОЛЖЬЕ» — масштабное мероприятие с обширной географией участников от Владивостока до Калининграда.

Главные темы — развитие таких перспективных направлений как контейнерные перевозки, реализация проектов на основе государственно-частного партнерства, создание современных транспортно-логистических центров и цифровизация отрасли.

В конференции приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Алексей Шило, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, начальник Куйбышевской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев.

Как отметил Алексей Шило, у региона огромный потенциал: правительство развивает не только промышленный кластер, но и занимается обеспечением транспортно-логистической доступности промышленных площадок, в том числе во взаимодействии с РЖД и КбшЖД.

«Безусловно, Самарская область видит в Российских железных дорогах, Куйбышевской железной дороге, в коллективе, который занимает лидирующие позиции, надежных партнеров», — отметил Дмитрий Азаров во время подписания очередного соглашения между областным Правительством и Куйбышевской железной дорогой на 2022-2024 годы, которое состоялось перед конференцией.

Развитие железнодорожного сообщения — это дополнительный вклад не только в инвестиционную привлекательность Самарской области, но и в социально-экономическое состояние региона в целом.

«Мы реализуем очень важный для Самарского региона проект – строительство железнодорожной ветки в Особую экономическую зону Тольятти. Она даст колоссальный импульс развития ОЭЗ и крупнейшему моногороду в стране – Тольятти. Благодаря этому проекту мы формируем целую цепочку инвестиционных проектов, а это – новые рабочие места, благополучие самарских семей, развитие региона», — подчеркнул Губернатор, говоря о проектах, реализуемых совместно с Куйбышевской железной дорогой.

Алексей Шило поблагодарил Дмитрия Азарова за сотрудничество и внимание к развитию Российских железных дорог и Куйбышевской железной дороги: 

«Хотел бы отметить, что Куйбышевская дорога не только занимает передовые места с точки зрения показателей, но и является для нас сегодня инновационным полигоном. И очень многие, действительно прорывные проекты сегодня реализуются именно здесь. И я могу сказать, что без создания атмосферы сотрудничества, без поддержки региональных властей реализовать такие проекты невозможно».

В Самарской области в скором времени приступят к реализации проекта ускоренного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти. О значимости этого проекта Дмитрий Азаров говорил в том числе в своём Послании от 18 мая этого года.

«Самарская-Тольяттинская агломерация – крупнейшая в стране, и это скоростное железнодорожное сообщение, конечно, стало бы транспортным хребтом агломерации, — заявил Губернатор, — Я рассчитываю, что мы найдем варианты начала финансирования проектных работ, технико-экономическое обоснование подготовлено. Кризисные явления прошлого года немного отодвинули реализацию проекта, но я рассчитываю и на поддержку федерального правительства».

Важность проекта отметил и Вячеслав Дмитриев, сообщив, что в ближайшем будущем Куйбышевская железная дорога приступит к тестовой эксплуатации скоростного электропоезда «Ласточка» на участке Самара — Жигулевское море. 

«Это даст дополнительный импульс развитию не только пассажирского движения, но также и инновационного развития губернии, так как это, безусловно, инновационный подвижной состав», — сообщил начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Теги: PRO//ДВИЖЕНИЕ.ПОВОЛЖЬЕ конференция

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