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В СО подвели итоги реализации нацпроектов за минувший год и наметили новые планы 

5 февраля 2021 16:49
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Обсуждались инструменты и методики, которые позволят региону вновь продемонстрировать высокий результат. 

Расширенное выездное совещание с участием глав муниципалитетов по постановке задач на текущий год, которое стартовало 3 февраля 2021 года под руководством главы региона, продолжилось подробным обсуждением итогов и планов по реализации национальных проектов. 

На совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов 4 февраля 2021, были проанализированы достижения, поставлены задачи  по целевым показателям исполнения нацпроектов на текущий год. Обсуждались инструменты и методики, которые позволят региону вновь продемонстрировать высокий результат. 

По оценке председателя областного Правительства, в целом наш регион справился с поставленными задачами, несмотря на все испытания 2020-го. 

«Могу с уверенностью сказать, что Самарская область твердо входит в число регионов РФ с наиболее успешной реализацией национальных проектов. Мы уверенно занимаем второе место в стране по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уникальные результаты Самарская область продемонстрировала в достижении показателей проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Мы одни из лучших по поддержке среднего и малого предпринимательства, лидируем по многим направлениям нацпроектов, связанных с развитием социальной сферы. Регион справился с поставленными задачами и даже работает на опережение», - подчеркнул председатель регионального кабмина. 

Вместе с тем, по словам председателя областного правительства, ряд проблем в 2020 году приходилось решать в экстренном порядке, и отдельные объекты сдавались буквально «под занавес» года.

«К счастью, мы эти проблемы решили. Но главная наша цель  - организация системной работы, чтобы такие проблемы выявляли заранее и были к ним готовы», - отметил Виктор Кудряшов. 

В 2021 году планируют завершить строительство и ремонт 31 объекта, многие из которых находятся в зоне ответственности органов местного самоуправления. Поэтому Виктор Кудряшов призвал глав муниципалитетов учитывать все проблемы и риски при планировании и организации закупочной деятельности, настроиться на то, что все объекты необходимо ввести в эксплуатацию до сентября. 

О позитивных изменениях в городах и районах области, которые стали результатом реализации нацпроектов, подробно доложили министры регионального Правительства.

Рекордное финансирование в этом году было выделено на ремонт дорог – около пяти миллиардов рублей. По итогам минувшего года, в области было построено и  отремонтировано 305 км дорог, из них 54 км  в Самаре и 17 – в Тольятти. Виктор Кудряшов подчеркнул, что и в текущем году на развитие дорожной сети будут выделены значительные средства. 

Хорошие результаты в исполнении нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». А в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» по линии экспорта продукции АПК Самарская область перевыполнила плановые показатели на 63%, отгрузив за рубеж продукцию на 360 млн долл  при плановом показателе в 223 млн.

Благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, Правительства  удалось привлечь значительные средства - почти 1,9 млрд рублей - на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий». Было реализовано 164 проекта по реализации сельских территорий - это строительство детских площадок, скверов и парков, ремонт дворов и фасадов, строительство жилья и социальных объектов. По данным областного министерства сельского хозяйства, благодаря мероприятиям программы позитивные изменения заметили свыше 500 тысяч сельских жителей региона. 

В 2020 году введено в эксплуатацию 14 детских садов на 2 924 места, из них в рамках национальных проектов 9 детских садов на 2 209 мест (в рамках НП «Демография» и НП «Жилье и городская среда»). 

В рамках реализации национальных проектов построены две новые школы в областном центре - на 600 мест на ул. Пятая просека (1 этап) в рамках НП «Образование», на 1 200 мест в поселке Мехзавод в рамках НП «Жилье и городская среда». Сверх национальных проектов проведена реконструкция школы со строительством пристроя в селе Приволжье на 850 мест. 

В рамках национального проекта «Демография» также введены в эксплуатацию два крупных спортивных объекта: крытый каток с искусственным льдом в  Похвистнево и физкультурно-спортивный комплекс «Акробат» в   Тольятти.

Кроме того,  отремонтировано футбольное поле стадиона «Салют» в г.о. Самара, завершены работы по благоустройству 22 универсальных спортивных площадок на территории муниципальных образований Самарской области, создано пять малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО, а также физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Самаре.

Начались работы по строительству спортивных объектов, ввод которых запланирован на 2021 год:

- строительство легкоатлетического манежа в г.о. Тольятти (процент технической готовности объекта – 64%);

- реконструкция Дворца спорта в Самаре на  ул. Молодогвардейской (процент технической готовности объекта – 50%).

Перевыполнены показатели программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На территории Самарской области в 2020 году благоустроено 157 общественных территорий (при плановом показателе 141) и 323 двора (при плановом показателе 272).

С 2019 года формируется рейтинг исполнения органами местного самоуправления национальных проектов. Формирование такого рейтинга позволяет контролировать ход реализации нацпроектов в разрезе каждого муниципалитета, его вклад в достижение региональных показателей, а также выявлять и оперативно принимать меры по нивелированию рисков недостижения годовых показателей. Рейтинг будет подготовлен и по итогам 2020-го. 

 «У глав муниципальных образований много важных задач. Но выполнение показателей национальных проектов безусловно, остается приоритетом, - отметил первый вице-губернатор, - В планах на текущий год - сохранить и укрепить лидирующие позиции региона. Такие задачи ставит перед нами губернатор Дмитрий Игоревич Азаров». 

Исполнение показателей нацпроектов будет сопровождать постоянный мониторинг. В текущем году Правительство намерено также расширить систему «светофоров» - точек поквартального контроля исполнения целевых показателей нацпроектов. По итогам работы руководство региона будет принимать решения о поощрении управленческих команд муниципалитетов, передает пресс-служба облправительства.

 

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