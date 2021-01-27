В СО дети с особыми потребностями будут получать услуги по реабилитации на дому

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Дети с тяжелыми формами инвалидности и множественными нарушениями здоровья будут получать социальные услуги по реабилитации в домашних условиях. Такая мера будет предоставляться не только в период распространения коронавирусной инфекции и действия ограничительных мер, но и на постоянной основе.

С такой инициативой вышла министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова. Она предложила внести изменения в закон Самарской области, которым утвержден перечень соцуслуг.

Этот вопрос был рассмотрен в среду, 27 января, на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Дмитрий Азаров.

Руководитель министерства во время обсуждения инициативы добавила, что это будет касаться и тех детей, постоянно проживающих в учреждениях социального обслуживания, – для обеспечения доступности реабилитационных услуг.

«Это большой перечень услуг, который мы сможем оказывать на дому детям с тяжелыми формами инвалидности, нуждающимся в постоянной посторонней помощи. Мы это апробировали в период ограничений из-за коронавирусной инфекции и увидели, насколько востребована для семей такая выездная работа реабилитационных учреждений», – подчеркнула Марина Антимонова.

Де-факто эта работа уже проводится на территории Самарской области. Она началась еще в прошлом году – в период активного распространения коронавирусной инфекции.

«Очень важное направление, и я считаю, что в этой ситуации мы должны действовать именно так – на опережение. Необходимо нарабатывать проекты, идя на встречу жителям региона. Разработали дополнительные меры социальной поддержки – теперь их оформляем законодательно. Считаю это оправданной практикой, а в этот период – тем более востребованной», – подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.

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