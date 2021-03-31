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В Шестом кассационном суде в Самаре хотят работать судьи из многих регионов Поволжья

31 марта 2021 09:50
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В Шестом кассационном суде в Самаре хотят работать судьи из многих регионов Поволжья

Шестой кассационный суд общей юрисдикции заработал в Самаре осенью 2019 года. Сначала в нескольких временных помещениях, затем – в 21-этажном здании на Крымской площади.

Осенью 2018 года, еще до начала формирования судебных коллегий, новый суд возглавил Александр Ефанов. Он успел до этого поруководить Самарским гарнизонным военным судом, 11-м арбитражным апелляционным судом и арбитражным судом Самарской области. Его замами стали бывший судья Верховного суда Республики Татарстан Радик Габдуллин, экс-председатель Кировского райсуда Самары Алексей Жарков и бывшая судья Самарского областного суда Марина Пискунова.

Кроме того, в суд надо было найти 108 судей. Заявления соискателей в новый суд с конца 2018 года рассматривала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в Москве. Большая часть кандидатов — из Самарской области.

Довольно много желающих поработать под началом Ефанова нашлось во всех регионах ПФО, а также в Приморском крае, Свердловской области, Крыму, других регионах РФ. Такой географический разброс вполне объясним.

В задачи Шестого кассационного суда, в первую очередь, входит пересмотр судебных актов, принятых судами Башкортостана, Республики Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Оренбургской, Самарской областей.

В настоящее время в Шестом кассационном суде работают 93 судьи. Несколько мест все еще вакантно. Поэтому на стартовавшем в Москве 29 марта 2021 года пятидневном заседании ВККС будут рассмотрены заявления от шести новых кандидатов в суд Александра Ефанова.

Несмотря на относительную «молодость» нового суда, он уже продемонстрировал способность принятия самостоятельных решений, порой граничащих со скандалом.

Так, именно Шестой кассационный суд отпустил под домашний арест авторитета Андрея Филимошина, лидера преступной группы, совершавшей заказные нападения. Это решение вызвало большой резонанс в СМИ. Кроме того, кассационный суд отменил апелляционный приговор по скандальному медицинскому «картельному делу», а недавно снизил в 10 раз сумму штрафа, назначенного приговором Ленинского райсуда для бывшего замглавы областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова, пишет "Обозрение".

Фото: Pixabay.com

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