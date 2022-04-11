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В Самарской области уволен руководитель департамента торговли и потребительского рынка Алексей Софронов

11 апреля 2022 11:11
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В Самарской области уволен руководитель департамента торговли и потребительского рынка Алексей Софронов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вынес очередное кадровое решение. Об этом стало известно в понедельник, 11 апреля 2022 года. 

Так, с занимаемой должности уволен руководитель департамента торговли и потребительского рынка Алексей Софронов. Он не проявил должной активности в решении социально значимых проблем региона. Информацию об этом подтвердили в департаменте информполитики.

Власти неоднократно подчеркивали то, что в Самарской области нужно соблюдать устойчивость экономики, контролировать цены и не допускать дефицита товаров первой необходимости. В отчетности все было нормально, однако на деле местные жители постоянно жаловались на недоступность продуктов или завышенные цены. 

Ранее в Самаре провели ежедневный мониторинг самых низких цен на продовольственные товары первой необходимости.  Стоимость продуктов изучали в сетевых и несетевых магазинах, на рынках и ярмарках, пишет ГТРК Самара. 

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