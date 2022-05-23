В Самарской области стартовало предварительное голосование «Единой России»

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Отдать свой голос за своего кандидата от «ЕР» можно с 23 по 29 мая 2022 года.

47 человек в регионе претендуют на право стать кандидатами в депутаты на довыборах в районные советы депутатов и в Самарскую губернскую думу по избирательному округу № 14. Всего необходимо заместить 15 мандатов.

В регионе пройдут дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района Самары по одномандатным избирательным округам № 3 и 13, в Кировском районе - по одномандатному избирательному округу № 9, в Октябрьском - по одномандатным избирательным округам № 2, 6 и 12, в Промышленном - по одномандатному избирательному округу № 2. Также пройдут дополнительные выборы депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 14.

Все кандидаты зарегистрированы на сайте pg.er.ru, избиратели прошли процедуру регистрации через приложение и сайт «Госуслуг».

Список кандидатов предварительного голосования – разнообразен, в нём фигурируют представители самых разных сфер жизни региона, есть среди них и волонтеры партийного центра «Единой России», и представители «Молодой Гвардии», секретари первичных отделений партии.

Пять кандидатов планируют претендовать на место депутата округа № 14. Это студентка и волонтер Виктория Замятина, генеральный директор "Газпром межрегионгаз Самара" Михаил Смирнов, руководитель Управления сельского хозяйства Елховского района Сергей Золотухин, директор Губернского техникума м.р. Кошкинский Алексей Козлов, волонтер и заместитель руководителя Центра молодёжных инициатив в поселке Суходол Илья Малев.

Напомним, что мандат освободился после того, как выбранный в сентябре 2021 года депутат регионального парламента Андрей Кислов стал представлять интересы Самарской области в Совете Федераций в качестве сенатора.

В Самарской области с 23 мая в течение недели избиратели будут отдавать свои предпочтения кандидатам в онлайн-формате на сайте pg.er.ru. Подсчет голосов начнется вечером 29 мая, сразу после того, как предварительное голосование завершится во всех районах и будут соединены ключи электронного шифрования.

Отметим, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Предварительное голосование «Единой России» проводится по первой, наиболее открытой модели, когда принять участие в процедуре могут все зарегистрированные на территории избирательных округов избиратели, и в электронной форме с 23 по 29 мая.

Регистрация избирателей открыта с 18 апреля и продлится до 27 мая включительно. Проголосовать с нуля часов по Москве с 23 мая можно на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги.

Результаты предварительного голосования будут подведены 31 мая.