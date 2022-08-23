В Самарской области стартовала акция «Волонтер-репетитор»

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Акцию инициировало Самарское региональное отделение партии «Единая Россия», чтобы поддержать семьи военнослужащих.

Пока отцы защищают Донбасс, хлопоты о детях ложатся на плечи матерей. Но теперь в Рощинском на одну заботу у родителей школьников станет меньше. Преподаватели-волонтеры будут бесплатно проводить уроки, чтобы подтянуть успеваемость ребят.

Акцию «Волонтер-репетитор» инициировало Самарское региональное отделение партии «Единая Россия». Первой площадкой для педагогического эксперимента станет Образовательный центр имени 81 гвардейского мотострелкового полка поселка Рощинский муниципального района Волжский. Хорошее, качественное образование лежит в основе будущего страны, уверены самарские единороссы.

На инициативу «Единой России» откликнулись молодые педагоги самарских школ и вузов. Команда из 20 практикующих педагогов уже сформирована. Это учителя русского и литературы, математики, химии, физики, обществознания и истории.

Родителей школьников это предложение воодушевило, ведь это реальная помощь для многих семей военнослужащих из поселка Рощинский, где квартирует одна из бригад Вторая гвардейская общевойсковая армия.

«Я очень рада, что у нас проводится такая акция, что будут заниматься с нашими детьми бесплатно математикой, русским языком. Планируем еще дополнительно ходить на занятия по обществознанию и истории», - рассказала мама ученика Рощинской средней школы Елена Климова.

Теперь волонтеры-репетиторы будут приезжать в школу в военный поселок Рощинский по расписанию и проводить уроки для учащихся с 1 по 11 класс. По предварительным спискам в дополнительных занятиях нуждаются сейчас около 100 человек.

Подобного никогда не было. Мы станем первопроходцами. Может быть, начнем заниматься, и потом другие школы также подхватят эту идею», - высказала предположение председатель женского совета 2-й гвардейской армии Екатерина Колотовкина.