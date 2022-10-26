В Самарской области семьи военнослужащих, погибших в СВО, получат дополнительные региональные льготы

225

Решение принял Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона находится на постоянной связи с вдовами военных, которые с первых дней защищали Отечество в зоне проведения специальной военной операции и пали смертью храбрых. По словам Губернатора, вдовы военных обратились к нему с просьбой о предоставлении дополнительных льгот для несовершеннолетних детей. Это касается отмены родительской платы за детский сад и обеспечения горячим питанием в школах.

«Поручаю предоставить детям погибших героев льготы по бесплатному горячему питанию в школах и освобождению от родительской платы в детских садах»,- заявил Дмитрий Азаров и поручил профильным министерствам обеспечить оперативное исполнение принятого решения.