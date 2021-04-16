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В Самарской области с деловым визитом находится делегация из Белоруссии

16 апреля 2021 14:40
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Самарская область и Республика Белоруссия развивают сотрудничество в торгово-экономической сфере.

В Самарской области с деловым визитом находится делегация Республики Беларусь. В четверг, 15 апреля 2021 года, первый вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков (Белоруссия) провели заседание Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью. Виктор Кудряшов и Андрей Рыбаков являются сопредседателями Совместной рабочей группы. 

В заседании также приняли участие главы министерств и ведомств, крупнейших производственных компаний республики в формате видеоконференцсвязи. 

Союзное государство в настоящее время является одним важнейших торговых партнеров области, по объему экспорта и импорта Белоруссия занимает шестое место среди зарубежных стран, с которыми регион ведет торговые отношения. Нефть и нефтепродукты, транспорт, сельхозтехника и удобрения, автопром и пищевая отрасль - это лишь неполный список направлений, по которым выстроен товарооборот. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции, с которой столкнулся мир в 2020 году, оказала не самое благоприятное влияние на торговые связи. Но уже по итогам первых месяцев  текущего года, как отметили участники заседания, товарооборот между регионом и республикой снова уверенно демонстрирует положительную динамику.   

«Даже в непростых экономических условиях ушедшего года по  ряду  направлений экспорта  отмечается увеличение объемов товарооборота: это поставки из региона в республику электрических устройств, в частности автомобильных аккумуляторов, сельскохозяйственных удобрений, машин для обработки почвы. Впервые начались поставки полиамида, который выпускает флагман химической промышленности области - акционерное общество «Куйбышевазот», - сказал председатель областного Правительства. 

В режиме ВКС в заседании принял участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин. 

«Самарская область обладает уникальным  набором компетенций в экономической и научной сферах, которые смогут вывести сотрудничество с Белоруссией на новый уровень», - отметил сенатор.

На заседании стороны рассмотрели возможности расширения экономических связей. Среди перспективных проектов: продукты глубокой переработки в нефтехимии, совместные разработки в IT-сфере в рамках работы самарского НОЦ "ИнженЕрия будущего", а также взаимная локализация производства автокомпонентов. Участники встречи договорились об усилении взаимодействия в отрасли сельского хозяйства. 

«Наше сотрудничество активно развивается. Мы видим огромный потенциал в увеличении взаимных поставок в сфере продукции машиностроения, автокомпонентов для АВТОВАЗа. Есть перспективы по увеличению поставок белорусской сельхозпродукции, наращиванию сотрудничества в научной и нефтехимической сферах. Потенциал взаимодействия огромный, - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В числе вопросов, которые обсудили в ходе рабочей группы - поставка в Самарскую область лифтового оборудования производства Могилевского завода и общественного транспорта. Автобусы Белорусского производства давно используются  на самарских улицах и показали себя с лучшей стороны.

Председатель регионального Правительства особенно подчеркнул важность сотрудничества в инвестиционной сфере: Самарская область готова предоставить инвесторам из братской республики широкий спектр преференций и мер поддержки.  Поинтересовался Виктор Кудряшов  судьбой проекта по сборке тракторов «Беларусь» на площадке сызранского завода «Тяжмаш». Первый вице-губернатор поручил министерству экономического развития и инвестиций провести дополнительные переговоры с белорусской стороной по этому вопросу.

Представители Белоруссии высказали пожелание о более широком присутствии в регионе товаров пищевой и легкой промышленности. Не исключено, что в ближайшее время в Самарской области появятся специализированные магазины и постоянно действующие ярмарки по продаже белорусской продукции. 

«У нас очень общего и мы просто обречены на стратегическое сотрудничество в ближайшем будущем. Тот товарооборот, который сейчас существует, во многом определяется сырьевыми компонентами и мы, я надеюсь, сегодня определили фундамент, который нам позволит уйти на более глубокий уровень сотрудничества в разных направлениях», - отметил председатель «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

В завершение заседания участники совместной рабочей группы подписали документы о сотрудничестве: план мероприятий на 2021 – 2023 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Самарской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах от 29 сентября 2020 года. Кроме того, был подписан долгосрочный контракт между самарской и белорусской компаниями ООО «Белнефтехим-РОС» и ООО «Торговый дом «Автошинкомплект» на поставку в регион шин из Белоруссии.

 

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