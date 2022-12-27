В Самарской области продолжается акция "С Новым годом, ветеран!"

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В эти дни по всей губернии фронтовиков-участников Великой Отечественной войны поздравляют с наступающими праздниками депутаты "Единой России", "Волонтёры Победы" и активисты «Молодой гвардии».

Житель Советского района Самары Николай Яковлевич Сендюряев – личность известная. Сейчас ему 97 лет, но он бодр и позитивно настроен. В свои преклонные годы он - председатель секции «Воины-дальневосточники» при Совете ветеранов, много времени и сил уделяет патриотическому воспитанию молодёжи. В 1943 году Николай Сендюряев воевал на границе с Монголией. А в 1945 году принимал участие в штурме китайского Хайлара. Кровопролитные бои длились 10 дней, многие однополчане Николая Яковлевича погибли. После войны он вернулся в мирной жизни, окончил авиационный техникум и больше 40 лет проработал на заводе «Металлист».

В преддверии Новогоднего праздника в гости к ветерану заглянули Дед Мороз, Снегурочка и руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской Думе Александр Живайкин.

«Бодр, жизнерадостен, абсолютно трезвый ум! Сегодня поздравил Николая Яковлевича с наступающим Новым годом. Поговорили о жизни. Ветеран уверен, что Россия на правильном пути: «Мы победили нацизм в 1945 году. Победим и сейчас, другого не может быть!»», - поделился парламентарий.

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн навестил ветерана Михаила Сыромятникова в селе Августовка Большечерниговского района. В этом году Михаил Васильевич отметил свое 95-летие. Парламентарий вручил Михаилу Васильевичу пульсометр, продуктовый набор и свою книгу с добрыми пожеланиями и автографом.

Михаил Васильевич был призван на военную службу осенью 1944 года, служил он в пограничных войсках на Кавказе в составе автомобильного взвода погранотряда.

После восьмилетней службы и демобилизации в 1952 году вернулся в Августовку, где продолжил работать водителем в колхозе. Через год женился, родились дети – дочь и двое сыновей-близнецов.

В настоящее время у Михаила Васильевича шесть внуков, восемь правнуков. За военные и трудовые заслуги награждён медалями, почётными знаками, благодарственными и похвальными грамотами.

Несмотря на почтенный возраст, Сыромятников полон оптимизма и продолжает активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в Большечерниговском районе.

Напомним, что акция продлится до 7 января 2023 года. Поздравления и подарки получат более 18 тысяч ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войны по всей стране. В акции принимают участие депутаты «Единой России» всех уровней, активисты «Молодой гвардии», «Волонтёры Победы». Для них - это возможность поблагодарить ветеранов за мирное небо над головой, пожелать им здоровья и долгих лет жизни.