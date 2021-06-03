В Самарской области подключать газ бесплатно будут вне зависимости от площади дома

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Речь идет о законопроекте о бесплатном подключении газа к земельным участкам граждан в газифицированных населенных пунктах. Соответствующую инициативу «Единая Россия» ранее направляла в адрес Президента. Владимир Путин поддержал нововведение в своем послании Федеральному Собранию. 1 июня Госдума РФ приняла законопроект в третьем, окончательном чтении со всеми поправками от «Единой России».

По прогнозам, бесплатная газификация охватит около 2 млн домохозяйств в России. Выполнить программу планируется до 2023 года. Чтобы упростить процесс и освободить людей от необходимости посещения различных инстанций и сбора документов, выполнять работы будет единый оператор газификации по принципу одного окна. Это же позволит и сократить сроки подключения практически вдвое.

Кроме того, будет разработан минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме. Благодаря ему весь процесс станет прозрачным и понятным, и исключит любую возможность для злоупотреблений со стороны ресурсников.

В декабре 2020 года председатель правления компании Алексей Миллер и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали новый инвестиционный документ на следующий пятилетний период — 2021–2025 годы.

Самарская область находится на 4 месте по уровню газификации населения в стране. По данным Правительства региона, на сегодняшний день этот показатель составляет 94%. Совместно с «Газпромом» ведется системная работа в сторону стопроцентной газификации области. В декабре 2020 года подписан инвестиционный документ на период 2021–2025 годы. Благодаря ему будут построены межпоселковые газопроводы и два газопровода-отвода с газораспределительными станциями. В результате появятся возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Самаре, Волжском и Сергиевском районах. Также будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах, отметил глава региона Дмитрий Азаров, секретарь Самарского регионального отдления партии «Единая Россия», передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"