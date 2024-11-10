В Самарской области определились, кто возглавит город Отрадный

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Его кандидатуру утвердили в городской думе.

— На пост руководителя города претендовали четыре кандидата, которые представили на конкурс свои концепции дальнейшего социально-экономического развития Отрадного. Конкурсная комиссия провела индивидуальные собеседования с каждым претендентом, оценила их профессиональный уровень и после обсуждения вынесла на рассмотрение думы Отрадного две кандидатуры, рекомендовав к избранию на должность главы Владимира Чихирева. Отрадненские депутаты поддержали решение конкурсной комиссии и отдали свои голоса за одобренную кандидатуру, — сообщили в областном парламенте.

По данным с сайта администрации Отрадного, Владимир Александрович Чихирев родился 27 октября 1966 года в совхозе Пугачевский, Пугачевского района Саратовской области. Карьера Владимира Александровича началась в 1991 года с должности начальника инспекции в отделе архитектуры и градостроительства Кинельского горисполкома.

Затем в разные годы работал в управлении капитального строительства, руководил комитетом по управлению муниципальным имуществом в Кинеле, проректором в Самарской государственной сельскохозяйственной академии. Затем занимал должности замглавы администрации Кинеля, главы администрации Октябрьска. В 2015–2021 годы был главой Кинеля. С июля по декабрь 2023 года Владимир Чихирев находился в командировке в городе Снежное ДНР. С июня 2024 года исполнял обязанности главы городского округа Отрадный.

Ранее городом руководил Александр Мецкер. Он подал в отставку в начале июня, пишет 63.ру.