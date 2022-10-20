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В Самарской области наградили победителей творческого конкурса «Мой учитель – мой наставник»

20 октября 2022 10:30
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В Самарской области наградили победителей творческого конкурса «Мой учитель – мой наставник»
Региональный конкурс прошел в рамках федерального партийного проекта «Новая школа» по инициативе Самарского регионального отделения «Единой России».
 

Творческий конкурс «Мой учитель – мой наставник» приурочен ко Дню учителя и проходил в Самарской области с 20 сентября по 10 октября. Принимались работы в пяти номинациях в шести возрастных группах - от шести лет: «Эссе», «Рисунок», «Пост в социальных сетях», «Видеоролик», «Фото».

Предварительно в каждом районе прошёл районный этап конкурса, где наградили лучших в муниципалитете и отправили на региональный этап. Членам жюри поступило 104 работы во всех пяти номинациях. Было сложно определить победителей. Каждая работа была уникальна. Больше всего работ оказалось в номинациях «Рисунок» и «Эссе». Организаторы особо отмечают, что было интересно читать рассказы ребят о любимых учителях в школе, семейных династиях.

Координатор федерального партийного проекта «Новая школа» в Самарской области, Председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке Светлана Ильина приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей.

«Рада была лично поблагодарить каждого за участие в таких важных для нас конкурсах», - отметила Светлана Ильина.

В номинации «Эссе» победителями стало 12 участников из различных районов области. В номинации «Рисунок» победу одержало 8 человек. Лучшими в номинации «Пост в социальных сетях» стали 7 участников. Двое победили в номинации «Видеоролик». 6 участников смогли одержать победу в номинации «Фото».

Среди победителей, рассказавших о своих учителях, оказались те, кто также выбрал свой путь в педагогическом сообществе.

Организаторами конкурса выступили Общественный совет Федерального партийного проекта «Новая школа» в Самарской области и реготделение Партии «Единая Россия».

Напомним 2023 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. Особое внимание в этом году уделено работам, отражающим жизнь и профессиональную деятельность педагогических династий Самарской области.

Теги: Единая Россия

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