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В Самарской области местные отделения «Единой России» включились в работу по очистке от снега

17 января 2022 10:42
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В Самарской области местные отделения «Единой России» включились в работу по очистке от снега

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 14 января в 63 регионе был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. 

Из-за непогоды в Самарской области на некоторых участках федеральных трасс утром временно ограничили движение. Глава региона Дмитрий Азаров, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» поручил главам городов принять неотложные меры по оперативной расчистке дорог, пешеходных зон, дворовых территорий и других мест общественного пользования, приведению в порядок территорий к началу новой рабочей недели.

«Самое главное – подготовить города Самарской области к нормальному рабочему ритму, чтобы люди завтра повели детей в школы, детские сады, поехали на работу», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Помочь коммунальщикам в расчистке снега в своих дворах подключились активные жители, добровольцы МГЕР, представители ТОС практически во всех муниципалитетах Самарской области.

Единороссы тоже не остались в стороне. На стихийный «воскресник» вышли местные отделения партии. 

Самый молодой депутат Самарской Губернской Думы Ирина Долгополова через соцсети пригласила горожан на «воскресник». Откликнулись самые неравнодушные.

«Сегодня на воскресную уборку снега вышло очень много жителей Тольятти, в том числе и активные жители дома по проспекту Степана Разина, 27. К ним присоединились глава города Николай Альфредович, глава Автозаводского района Юрий Юрьевич Башкиров, волонтеры и активисты Молодой гвардии Единой России. Сегодняшний воскресник совпал с визитом губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в Тольятти. Только вместе мы сможем сделать наш город чище и уютнее», - написала Ирина в своем инстаграм-аккаунте. 

В Тольятти глава города Николай Ренц сообщил, что в «воскреснике» было задействовано 153 единицы техники, более 750 дворников и 2300 добровольцев, среди которых были члены местного отделения партии и региональные парламентарии.

В Сызрани городские территории расчищали 82 спецмашины и 218 рабочих. Всего в воскреснике приняли участие более тысячи жителей. Они убирали снег на территориях школ, детских садов, дворов в разных районах города, включая адреса, указанные жителями в социальных сетях.

Отметим, что в воскресенье во всех районах областной столицы уборка снега шла полным ходом. В Самаре активно в работу по очистке снега вместе с коммунальными службами с самого утра включились местные отделения партии «Единая Россия» всех внутригородских районов. Особое внимание уделялось внутриквартальным проездами и дороге к социальным учреждениям. 

Теги: Единая Россия

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