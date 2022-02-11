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В Самарской области готовятся к старту работ по рекультивации территории СВЗХ

11 февраля 2022 15:29
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Обсудили подготовку к работам по расчистке и обеззараживанию территории бывшего Средневолжского завода химикатов. 

В четверг, 10 февраля, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с руководством регионального министерства промышленности и торговли. Участники встречи обсудили подготовку к работам по расчистке и обеззараживанию территории бывшего Средневолжского завода химикатов. 

Площадка бывшего ОАО «СВЗХ» располагается в северо-западной части Чапаевска. На территории в 263 га расположены пустующие здания, шламонакопители и шламоотстойники, использовавшиеся в прошлом при производстве химических удобрений, ядохимикатов, продукции оборонного назначения. 

После прекращения производства химикатов на территории предприятия остались объекты (в том числе участки загрязненной почвы), которые являются очагами загрязнения токсичными соединениями – мышьяком, ртутью, солями тяжелых металлов, а также стойкими органическими загрязнителями.  

На территории предприятия крупнейшими федеральными экспертными организациями были проведены инженерно-экологические и инженерно-геологические изыскания, на территории производственной площадки с почвы, производственных зданий, шламонакопителей, шламоотстойников, со дна реки Чапаевки были отобраны свыше 2,4 тысячи проб, проведено более семи тысяч химико-аналитических и биологических исследований. По результатам изысканий определены границы локализации источников загрязнения окружающей среды.

После проведения изысканий и получения исходных данных был подготовлен проект рекультивации, включающий проектно-сметную документацию. Проект рекультивации предусматривает создание санитарной зоны, производственной зоны с комплексом установок термообезвреживания и вспомогательными сооружениями для безопасной рекультивации территории бывшего завода. Итогом станет освобождение территории от накопленных токсинов, устранение опасности загрязнения атмосферы, подземных и поверхностных вод.

Вопросы экологии являются приоритетным направлением деятельности Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона. Благодаря усилиям Губернатора удалось привлечь финансирование из федерального бюджета, в текущем году здесь начнутся работы по оздоровлению территории. 

Самым крупным источником химической опасности является шламоотстойник, который находится вблизи русла реки Чапаевки и содержит отходы I и II классов опасности. Именно на этом объекте в первую очередь начнутся работы по изоляции шламоотстойника.

«Объекты накопленного экологического вреда занимают особое место в списке вопросов, связанных с охраной окружающей среды. На территории Средневолжского завода химикатов в Чапаевске проблемы копились с 1912 года, с момента основания предприятия. Мы подготовили проект работ по изоляции опасного объекта, получили положительные заключения государственной экспертизы, выиграли конкурс Минприроды России на первый этап рекультивации и в этом году начинаем процесс оздоровления территории СВЗХ», - прокомментировал итоги совещания Виктор Кудряшов.

Председатель областного Правительства поручил министерству оперативно взаимодействовать с федеральным министерством, в сжатые сроки завершить подготовку пакета документов для проведения процедуры электронных торгов и заключить государственный контракт на исполнение работ.

 

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