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В Самарской области для проведения «Диктанта Победы» подготовлено более 800 площадок

19 августа 2022 10:06
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«Волонтеры Победы» и активисты партпроекта «Историческая память» проверяют готовность площадок «Диктанта Победы» в Самаре.

В Самаре и в губернии продолжается мониторинг площадок для проведения «Диктанта Победы». Они разместятся в музеях, в школах, библиотеках, местных отделениях партии «Единая Росси», в Домах молодежных организаций, в вузах, колледжах и даже на площадках МЧС, Росгвардии и промышленных предприятий.

«Волонтеры Победы» и актив партпроекта оценили  готовность Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского финансово-экономического колледжа - филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и МБОУ «Школы № 95».

Кадетская школа № 95 претендует на то, чтобы стать одной из самых интересных площадок «Диктанта Победы». Здесь 3 сентября откроют доску памяти старшего лейтенанта Алексея Блинкова, военнослужащего 604 центра специального назначения «Витязь» Росгвардии, героически погибшего в ходе специальной военной операции на Донбассе. Доска будет установлена на Кадетской школе № 95 им. Героя Российской Федерации Золотухина Е.В при поддержке федерального партийного проекта «Историческая память».

«Чувство любви к родине и истинный патриотизм воспитываются именно так.  Нужно рассказывать о реальных людях, которые жили, любили, боролись за мир во всем мире. Именно они –наши герои. Соединить два таких патриотических события – это очень интересная инициатива. Такой подход поможет повысить интерес у молодежи и школьников к событиям нашего времени и героического прошлого страны, послужит стимулом открыть книги и разобраться в подлинной истории тех времен, и провести важные аналогии с днем настоящим», - считает региональный координатор партийного проекта «Единой России» Сергей Рязанов.

Главные помощники на площадках «Диктанта» традиционно - «Волонтеры победы». В этом году «серебряным волонтерам» не помешают выполнить свою миссию ковидные ограничения, считает руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов.

Для участия в Международной патриотической акции необходимо выбрать площадку и заранее зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Тест можно написать онлайн. Для этого также нужна предварительная регистрация.

Напомним, международная историческая акция «Диктант Победы» состоится 3 сентября, в день завершения Второй мировой войны (1939–1945 гг.). Тестирование включает в себя 25 вопросов. Принять участие в диктанте могут все желающие.  

Акция проводится в четвертый раз. В прошлом году свои знания с помощью тестирования проверили 1,5 млн человек по всему миру, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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