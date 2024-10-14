В Самарской области будут чествовать лучших отцов региона

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Накануне Всероссийского Дня Отца в Чапаевске пройдет концерт-митинг «Отец. Отчество. Отечество». Знак общественного признания «Во славу отцовства» получат 25 лучших отцов Самарской области. Специальную программу для участников праздника и членов их семей подготовили волонтёры ЕР и представители Штаба общественной поддержки «Единой России».

В этом году праздник проходит в Чапаевске и 17 октября сюда приедут номинанты награды «Во славу отцовства» и лучшие отцы региона с семьями из 37 муниципальных образований Самарской области. Фотозоны, практикум по начальной военной подготовке и мастер-классы, – все это гостей праздника встретит уже на площади перед ДК им. Чапаева и в холле дворца культуры.

Здесь можно поучаствовать в мастер-классах, а еще – написать письмо отцу-солдату или защитнику Отечества.

А 18 октября в Самаре в Штабе общественной поддержки «Единой России» папы и дети-подростки могут побывать на выставке военных артефактов «Через три войны», в зоне коворкинга попрактиковаться в изготовлении окопных свечей и масксетей, собрать и разобрать автомат Калашникова и пройти ускоренный курс оказания первой медицинской помощи.

Для ребят помладше - работает творческая мастерская, в которой можно сделать авторскую открытку ко Дню отца и посмотреть фильм в VR- очках о мужских профессиях.

В спикер-зале папы вместе с детьми смогут заняться спортивным ориентированием, а в молодежной зоне пройдет тематическое занятие для младших школьников «Папин день - каждый день»: читаем, играем и мастерим книжки - малышки про самого лучшего папу вместе с Самарской областной детской библиотекой.

Напомним, с предложением учредить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября выступил заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов на стратегической сессии «Народная программа «Единой России». По указу президента День отца в России празднуется с 2021 года, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"