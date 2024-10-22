В Самарской Губдуме изменится состав пяти комитетов

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Депутаты Самарской губернской думы на заседании 22 октября 2024 года утвердили новые составы трех комитетов: по здравоохранению, по культуре и по ЖКХ. Перемены были связаны с уходом из законодательного органа двух депутатов: Марины Сидухиной, ставшей сенатором от региона, и Михаила Смирнова, возглавившего областное правительство.

Как ранее сообщалось, комитет по здравоохранению, у руля которого с 2021 года стояла Марина Сидухина, возглавила Анна Дубасова, заместителем председателя комитета по культуре стал Михаил Усов, а в состав комитета по ЖКХ вошел Олег Гладунов, ранее работавший в комитета по промышленности.

Михаила Смирнова также вывели из состава комитетов по ЖКХ и регламенту, а Марину Сидухину - из состава комитета по сельскому хозяйству.

Помимо этого, Марину Сидухину вывели из числа депутатов, работающих на постоянной основе, то есть, за зарплату, пишет СитиТраффик.