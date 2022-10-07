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В Самаре состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Октябрьского района

7 октября 2022 15:36
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Конкурсной комиссией рекомендованы две кандидатуры: Сергей Радько и Татьяна Горшкова.

7 октября состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение должности Главы Октябрьского района Самары под председательством Елены Лапушкиной.

Прием документов для участия в конкурсе проходил с 5 сентября по 5 октября 2022 года. Всего для участия в конкурсе подали документы семь человек.

С каждым из кандидатов проводилось индивидуальное собеседование, включая оценку представленных документов. В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, конкурсной комиссией рекомендованы две кандидатуры: Сергей Радько и Татьяна Горшкова.

Следующим этапом станет заседание Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, на котором будет принято решение о назначении Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. Заседание назначено на понедельник, 10 октября.

 

Фото:   администрация Самары

 

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