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В Самаре семьи мобилизованных получили подарки от единороссов Кузбасса

4 ноября 2022 14:05
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Самарская губерния обменялась подарками с Кемеровской областью.

Ко Дню народного единства «Единая Россия» проводит акцию «Россия – единая семья!», в рамках которой разные регионы страны отправляют подарочные наборы семьям мобилизованных и добровольцев.

В подарках - все, чем славится регион, сувениры и национальные продукты, письма поддержки и теплые слова пожеланий.

Самарская губерния обменялась подарками с Кемеровской областью. Региональное отделение Партии из Кузбасса подготовило подарочные наборы для семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из Самары, а Самарское реготделение партии отправило подарочные комплекты в Кемерово.

В подарке из Кузбасса – теплые варежки, варенье из шишек, термокружка, шоколадные конфеты и открытка. Первыми подарки от единороссов Кемерово получили жители Ленинского района областной столицы. Их передали секретарь местного отделения партии, глава Ленинского района Елена Бондаренко, муниципальные депутаты и волонтеры партийного центра «Единой России».

«Наша обязанность и наша задача главная сегодня - сделать все, чтобы помочь этим семьям. Им сегодня тяжелее, чем обычным людям, потому что они остались без надежного плеча. Их мужья, их взрослые сыновья выполняют свой гражданский долг по защите России», - подчеркнула Елена Бондаренко.

Одной из первых получила подарок из Кемеровской области жительница Самары Ольга. Ее супруг, офицер запаса, был мобилизован в первую волну. Ольга Сергеевна от души поблагодарила за помощь семьям мобилизованных, за своевременные региональные выплаты и меры соцподдержки.

«Акция «Россия – Единая семья» еще раз доказывает, что наша страна сильна своей сплоченностью, братским отношением между представителями разных регионов, национальностей и культур. Сегодня Россия – это большая единая семья, а в дружной семье всегда помогают и поддерживают друг друга. Передавая подарки семьям защитников из братского Кузбасса, мы делаем это от всего нашего самарского сердца и широкой волжской души. Мы восхищаемся верой, безграничным терпением, мужеством и стойкостью каждой семьи защитника Отечества», - отметил секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Все 89 региональных отделений «Единой России» в рамках акции «Россия – единая семья! От всего сЕРдца!» обмениваются подарками друг с другом и передают их семьям мобилизованных, которые находятся в непростой жизненной ситуации, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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