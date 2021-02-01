187

В воскресенье, 31 января, в Самаре прошла не согласованная с властями акция протеста. Ее организаторами выступили сторонники оппозиционера Алексея Навального.

Предполагалось, что митинг пройдет в формате «прогулки». По замыслу, ее участники должны были пройти от культурно-развлекательного центра «Звезда» до площади Славы. Однако незадолго до начала шествия полицейские и ОМОН оградили несколько ближайших улиц. А после того как участники «прогулки» выдвинулись в путь, их взяли в кольцо.

— Несколько человек прошли сквозь оцепление и выбежали на дорогу. Они перебежали Ново-Садовую на красный свет, а потом начали собираться и идти в сторону проспекта Ленина, к «ракете», — рассказал корреспондент 63.RU.

Новой точкой сбора протестующих организаторы выбрали площадь Сельского Хозяйства. Но и здесь им не удалось собраться в полную силу — их уже ожидали стражи порядка.

Тем не менее митингующие смогли добраться до Самарской площади. Уже здесь они провели свою акцию протеста.

На Самарской площади правоохранители продолжили задерживать протестующих. Несколько человек попытались сбежать от силовиков.

Они убегали в ближайшие дворы и даже попытались скрыться на территории детского сада.В несанкционированном мероприятии участвовало 300 человек. Полицейские задержали 123 гражданина, пишет 63.ру со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: Роман Данилкин