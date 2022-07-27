В Самаре почтили память детей - жертв войны на Донбассе

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Депутаты фракции «Единой России» регионального парламента и Думы городского округа вместе с молодежью и неравнодушными жителями Самары возложили цветы к памятнику в честь несовершеннолетних тружеников тыла. Более сотни самарчан пришли к мемориалу «Дети-фронту», чтобы почтить память юных дончан минутой молчания.

Из 45 фотопортретов детей, погибших в результате террористических актов националистов на Донбассе, волонтеры местных отделений партии и активисты «Молодой Гвардии» образовали «коридор памяти».

«27 июля объявлен днем памяти детей — жертв войны в Донбассе. Сегодня Россия мы вместе с братским народом Донбасса скорбим и вспоминаем погибших детей. Мы знаем о том, что каждый день погибают мирные жители и ни в чем неповинные дети. Украинские войска ежедневно обстреливают мирное население и социальные объекты городов ДНР», - отметил депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

Напомним, что глава республики Денис Пушилин подписал указ об учреждении 27 июля Дня памяти детей-жертв войны в Донбассе. Сегодня по всей России и в Донбассе зажгутся миллионы свечей в память о невинных жертвах войны, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"