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В Самаре отметили победителей «Диктанта Победы»

13 октября 2023 11:29
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В Самаре отметили победителей «Диктанта Победы»
В 2023 году самарский регион занял первое место по количеству участников международной патриотической акции и второе по количеству площадок.
 

Итоги работы в регионе  активистов проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» подвели на заседании общественного совета проекта под председательством координатора партийного проекта «Историческая память» в Самарской области, вице-спикера Думы городского округа Сергея Рязанова.

Основным событием это года стал пятый Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны - «Диктант Победы». В 2023 году 63-ий регион занял первое место по количеству участников и второе по количеству площадок. Всего было создано 1175 площадок, которые посетили более 64 тысяч человек. 

Центральной площадкой акции в Самаре стал Региональный штаб комитета семей воинов Отечества Самарской области, расположенный на базе Окружного Дома Офицеров Самарского гарнизона. Вместе с самарцами, которые решили проверить свои знания истории и основных событий Великой Отечественной войны, «Диктант Победы» писали глава региона, член Бюро высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров и писатель Юрий Поляков.

Кроме того, впервые для участия в международной исторической акции «Единой России» более 300 площадок открыты в новых регионах. В подшефном Самаре городе Снежное в ДНР «Диктант Победы» писали в школах № 6 и в школе № 4, площадки помогли организовать самарские волонтёры.

Координатор партпроекта Сергей Рязанов поблагодарил всех участников акции, организаторов и наградил победителей, отметив, что без их активного участия такого результата бы не было.

На заседании подвели итоги работы проекта в текущем году. К примеру, в акции «С Новым Годом, ветеран!» вручались подарки всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ко Дню защитника Отечества в школах были проведены уроки мужества с участием ветеранов и участников специальной военной операции.

Помимо этого, в преддверии 9 мая состоялись ежегодные акции, посвящённые Дню Победы: «Звонок ветерану», «Подарок ветерану», «Георгиевская ленточка» и многие другие. Традиционным мероприятием стали субботники на мемориальных объектах. В этом году было проведено более 100 субботников.

Также во Всероссийском конкурсе цифровизации  фондов и экспозиций школьных музеев в номинации «Лучший городской школьный музей» второе место в Приволжском федеральном округе занял музей истории школы № 8 г. Новокуйбышевска.

В регионе будет продолжена работа по патриотическому воспитанию молодёжи и подрастающего поколения, по восстановлению объектов культурного наследия, сохранению исторической памяти.

Теги: Единая Россия

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