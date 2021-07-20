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В Самаре обсудили, какие проекты региона могут получить финансирование из федерального бюджета в рамках «инфраструктурного меню»

20 июля 2021 17:45
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Самарская область готова предложить целый ряд проектов.

Какие проекты Самарской области могут получить финансирование из федерального бюджета в рамках «инфраструктурного меню», обсудили во вторник, 20 июля, на совещании, которое провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. В совещании принял участие министр строительства Самарской области Владимир Спиридонов. 

Решение о предоставлении регионам кредитов сроком на 15 лет под 3% годовых на масштабное обновление инфраструктуры прозвучало в Послании Президента Российской Федерации Владимира Путина. В настоящее время Правительство Российской Федерации определило объемы средств на эти цели, лимиты каждому из регионов, а также критерии, по которым будут отбирать региональные проекты. Это привлечение внебюджетных источников финансирования, налоговая окупаемость, количество создаваемых рабочих мест, социально-экономический эффект от реализации проектов. Для Министерства строительства РФ определяющими критериями отбора станет рост объемов ввода жилья, увеличение градостроительного потенциала территории, готовность проектно-сметной документации. 

Самарская область готова предложить целый ряд проектов, полностью отвечающих заявленным требованиям, подчеркнул Виктор Кудряшов. 

«До 2023 года в рамках инфраструктурного меню регионам предстоит освоить 500 млрд рублей. В течение последующих двух лет, на втором этапе программы, Правительство Российской Федерации выделит еще 500 млрд рублей на эти цели. В настоящее время определен лимит для Самарской области – это 10, 3 млрд рублей на первом этапе», - отметил первый вице-губернатор. 

Это, в первую очередь, завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» и строительство станции «Самарская» в городе Самаре. Развитие Самарского метрополитена улучшит транспортную доступность административно-делового центра города Самары для жителей других районов города, станет стимулом для развития жилищного строительства в юго-восточной части Самары. 

Подготовлена заявка на строительство магистрали «Центральная» в Самаре. Завершено проектирование двух этапов протяженностью 18,9 км: первый этап – строительство участка от Ракитовского шоссе городского округа Самара до автомобильной дороги «Обводная г. Самары» протяженностью 14 км, на который получено положительное заключение государственной экспертизы, и второй этап – строительство участка от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова городского округа Самара протяженностью 4,9 км (проектная документация проходит государственную экспертизу). Министерство готовит также заявку на обновление парка подвижного состава пассажирских предприятий.

 В сфере жилищно-коммунального хозяйства регион подготовил проект реновации коммунальной инфраструктуры в исторической части г.о. Самара. 

Планируется подать заявку на финансирование развития инфраструктуры Особой экономической зоны «Тольятти». 

Департамент туризма разработал план развития туристско-рекреационного кластера «Самарская Лука», который предусматривает создание базовой инфраструктуры, экологических маршрутов, средств размещения, создания смотровых и остановочных площадок на территории таких муниципальных образований, как город Жигулевск, муниципальные районы Ставропольский, Волжский и Сызранский, населенные пункты Аскулы, Винновка, Мордово, Малая Рязань, Подгоры, Рождествено, Торновое, Ширяево, Зольное, Солнечная Поляна, Гаврилова Поляна, Шелехметь, Переволоки, Жигули, находящихся в границах ТРК «Самарская Лука». Такая заявка также будет подготовлена. 

Председатель регионального Правительства поручил подготовить документы в срок до 15 августа. Исключение составил проект строительства двух станций метро – все документация, обосновывающая необходимость этих объектов, должна быть готова к 23 июля. 

«Считаю, что наш регион может привлечь в рамках инфраструктурного меню дополнительные средства, превышающие заявленный лимит. Итоговая сумма может составить около 25 млрд рублей. Не у всех территорий есть готовые проекты и обоснования, средства будут перераспределяться между территориями, представившими наиболее убедительные и проработанные проекты. В Самарской области такие проекты есть, и за привлечение дополнительного финансирования на конкурсной основе мы должны побороться», - подвел итог Виктор Кудряшов.

Теги: из федерального бюджета проекты региона самарская область финансирование

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