В Самаре наградили школьников – победителей всероссийских акций проекта "Мир возможностей"

Тема здорового питания в школе и дома по-настоящему увлекла этих ребят. Все они - ученики старших классов сельских школ. Теперь школьное питание стало не только горячим и бесплатным, оно должно быть ещё вкусным и полезным, считают победители акции проекта «Мир возможностей».

«Здоровое питание - это прежде всего культура питания, информирование школьников и их родителей о методах и способах поддержания здоровья. Сегодня мы поздравляем победителей акции и хочется отметить особо, что ребята подошли к традиционным вопросам пропаганды школьного питания не формально, а с выдумкой», - подчеркнула председатель общественного совета проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия» в Самарской области, директор Самарского дворца детского и юношеского творчества Татьяна Бодрова.

Участники акции провели целую серию исследовательских работ: анализировали состав школьного меню, консультировались с экспертами и педагогами, учились составлять полезный рацион и узнавали новые кулинарные рецепты.

Настя Сапожкова из села Герасимовка Алексеевского района и Анастасия Бугаева из села Подстепки Старопольского района проводили уроки - презентации и для своих одноклассников, и для учеников начальной школы, и для родителей.

А Александр Сафронов из поселка Курумоч Волжского района не только досконально изучил работу школьной столовой, но и снял серию познавательных видеороликов в духе «Ревизорро».

«Не зря говорят, что мы есть то, что мы едим. Хотел рассказать одноклассникам о секретах правильного питания и здорового образа жизни. Мне понравилась эта акция, я получил возможность проявить себя в важном деле, которое касается многих», - уверен Александр.

Победителей из Самарской области уже ждут в международном детском центре "Артек". 1 сентября для участников партпроекта «Мир возможностей» стартует десятая смена в знаменитом лагере.