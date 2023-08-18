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В Самаре наградили школьников – победителей всероссийских акций проекта "Мир возможностей"Фото: предоставлено ЕР
В Самаре наградили школьников – победителей всероссийских акций проекта "Мир возможностей"
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В Самаре наградили школьников – победителей всероссийских акций проекта "Мир возможностей"

18 августа 2023 10:00
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В Самаре наградили школьников – победителей всероссийских акций проекта "Мир возможностей"Фото: предоставлено ЕР

Из 200 победителей всероссийского этапа партпроекта «Единой России» - трое ребят из Самарской области. В качестве награды они станут участниками десятой смены в международном детском центре "Артек".

 

Тема здорового питания в школе и дома по-настоящему увлекла этих ребят. Все они - ученики старших классов  сельских школ. Теперь школьное питание стало не только горячим и бесплатным, оно должно быть  ещё вкусным и полезным, считают победители акции проекта «Мир возможностей».

«Здоровое питание - это прежде всего культура  питания, информирование школьников и их родителей о методах и способах поддержания здоровья. Сегодня мы поздравляем победителей акции и хочется отметить особо, что ребята подошли к традиционным вопросам  пропаганды  школьного питания  не формально, а с выдумкой», -  подчеркнула председатель  общественного совета   проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия» в Самарской области, директор Самарского дворца детского и юношеского творчества Татьяна Бодрова.

Участники акции провели целую серию исследовательских работ: анализировали состав школьного меню, консультировались с экспертами и педагогами, учились составлять полезный рацион и узнавали новые кулинарные рецепты.  

Настя Сапожкова из села Герасимовка Алексеевского района и Анастасия Бугаева из села Подстепки Старопольского района проводили уроки - презентации и для своих одноклассников, и для учеников начальной школы, и для родителей.

А Александр Сафронов из поселка Курумоч Волжского района не только досконально изучил работу школьной столовой, но и снял серию познавательных видеороликов в духе «Ревизорро».

«Не зря говорят, что мы есть то, что мы едим. Хотел рассказать  одноклассникам о секретах правильного питания  и здорового образа жизни. Мне понравилась эта акция, я получил возможность проявить себя в важном деле, которое касается многих», - уверен Александр.

Победителей из Самарской области уже ждут в международном детском центре "Артек". 1 сентября для участников партпроекта «Мир возможностей» стартует десятая смена в знаменитом лагере. 

 

Фото: предоставлено ЕР

Теги: Единая Россия

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