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Николай Кузьмич Тарасов механик-водитель легендарного танка Т-34.
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В Самаре командующий 2-й армией и губернатор СО спели "День Победы" у дома 95-летнего именинника

9 мая 2021 19:00
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Николай Кузьмич Тарасов механик-водитель легендарного танка Т-34.

В Самаре военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели мини-парад у дома участника Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Красной Звезды, механика-водителя легендарного танка Т-34 Николая Кузьмича Тарасова, который сегодня - в День Победы - отмечает 95-летний юбилей. В рамках праздника командующий 2-общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров спели для ветерана песни "День Победы" и "Последний бой". 

Начался мини-парад в сквере, рядом с домом фронтовика, после Парада Победы на площади Куйбышева. Перед ветераном выстроились военный оркестр и парадный расчет Самарского гарнизона. После чего гости поздравили ветерана с Днем рождения и Днем Победы, поблагодарили за мирное небо, пожелали крепкого здоровья и всего наилучшего. После чего парадный строй произнёс в честь ветерана трехкратное "Слава" и прошёл перед красноармейцем торжественным маршем. Продолжился мини-парад музыкальной композицией в исполнении государственного  ансамбля песни и танца "Волжские казаки" Дома офицеров Самарского гарнизона. Музыканты исполнили такие песни как «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «Мы так давно не отдыхали» и другие. Присоединились к исполнению песен принимавший сегодня на площади Куйбышева Парад Победы командующий 2-общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, а также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сначала они подпевали "Волжским казакам", потом и вовсе вышли к ним и спели песни  "День Победы" и "Последний бой". Подпевали командующему и губернаторы все участники праздничного действия, начиная от родственников ветерана и заканчивая случайными прохожими.  

Мини-парад завершился вручением ветерану подарков и благодарственных писем. Мероприятие было заранее спланировано: ветеран и участники были провакцинированы. 

Видео здесь.

 

Теги: ветеран поздравление Самара

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