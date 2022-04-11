В Самаре дан старт «донорской неделе»

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В преддверии Национального дня донора крови, который пройдет 20 апреля, молодые самарцы безвозмездно сдают свою кровь. Участники акции #МыВместе, студенты самарских вузов и колледжей, активисты «Молодой гвардии Единой России» начали утро понедельника на Областной станции переливания крови в Самаре.

Ежегодно переливание крови и ее продуктов позволяет спасать и продлевать миллионы человеческих жизней. Ребята уверены, что эта донация будет необходима в том числе и раненным мирным жителям Донбасса, и готовы в любой момент еще сдать кровь в поддержку российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.

«За один раз донор сдает всего 450 миллилитров крови, но даже этот небольшой объем может спасти жизни трех человек. На Самарской областной станции переливания крови работают специалисты высокой квалификации квалификацией, поэтому сама процедура забора крови проходит практически безболезненно», - рассказывают самарские молодогвардейцы.

Студентка юридического факультета Самарского университета, волонтер Динара Шабаева давно хотела поучаствовать в донорской акции. По ее словам, сдавать кровь комфортнее вместе с однокурсниками, знакомыми, друзьями.

В акции в Самаре приняли участие 20 волонтеров, сегодня они сдали 9 литров крови. Акция проходит не только накануне Дня донора, активисты «Молодой гвардии» сдают кровь в таких объемах практически каждый месяц.

В ближайшие дни к волонтерам «Единой России» присоединятся активисты местных отделений МГЕР из Тольятти и Сызрани, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"