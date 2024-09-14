В Россию вернулись 103 военных, захваченных в плен в Курской области

142

Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, захваченных в Курской области, заявили в Минобороны, передает РИА Новости.

"Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ", — добавили в военном ведомстве.

Там отметили, что возвращение россиян из плена состоялось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Сейчас освобожденные бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками. Затем их доставят на лечение и реабилитацию в Москву.

Фото: Минобороны России/ТАСС