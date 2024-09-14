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В Россию вернулись 103 военных, захваченных в плен в Курской области

14 сентября 2024 19:24
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Возвращение россиян из плена состоялось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, захваченных в Курской области, заявили в Минобороны, передает РИА Новости

"Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ", — добавили в военном ведомстве.

Там отметили, что возвращение россиян из плена состоялось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Сейчас освобожденные бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками. Затем их доставят на лечение и реабилитацию в Москву.

 

Фото:     Минобороны России/ТАСС

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