В России законодательно запретят ватные палочки и пластиковую посуду

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"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", - сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме, передает ТАСС.

По словам Абрамченко, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, рассчитывает вице-премьер.

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