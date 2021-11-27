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В России утвердили новые правила определения «границы бедности»

27 ноября 2021 17:47
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Нововведения связаны с переходом с 2021 года на новую модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

В России утвердили механизм определения нового показателя благосостояния граждан — «границы бедности». Об этом в субботу, 27 ноября, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«При расчете показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, начальный показатель данной границы устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума (ПМ) на основе потребительской корзины. Это ПМ за IV квартал 2020 года, который на основе инфляции будет ежеквартально увеличиваться. Предполагается, что в общем по стране «границу бедности» будут устанавливать ежеквартально, тогда как региональный показатель будет рассчитываться каждый год.

Нововведения связаны с переходом с 2021 года на новую модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ранее эти значения определяли на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину. Теперь же с 1 января они высчитываются исходя из медианного среднедушевого дохода и медианной заработной платы.

В министерстве отметили, что с введением нового показателя появится возможность сопоставить сведения об уровне бедности в прошлом «с нынешними замерами и будущими оценками». Соответствующее распоряжение озвучил президент России Владимир Путин, уточнили в Минтруде.

«Таким образом с внедрением «границы бедности» поручение президента будет выполнено: показатель «уровень бедности» будет сопоставим с прошлыми периодами и будет обеспечивать учет влияния инфляции на бедность», — подчеркнули в ведомстве.

При этом подчеркивается, что новое значение не отразится на мерах социальной поддержки — для этого, как и раньше, будут использовать прожиточный минимум.

 

Фото:   pixabay

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