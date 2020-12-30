В России создадут новое лазерное оружие против дронов

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В России разрабатывают лазерное оружие против беспилотников, псообщает РБК. Об этом рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко, передает газета «Красная звезда».



Он отметил, что в конце 2019 года на боевое дежурство были поставлены лазерные комплексы «Пересвет». «В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника», — указал он.



Кроме того, российские специалисты ведут работу над радиочастотным комплексом, который сможет поражать радиоэлект­ронную аппаратуру беспилотников.



Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко ранее отмечал, что боевые лазеры, подобные «Пересвету», могут эффективно сбивать дроны только в идеальных погодных условиях, кроме того, их тяжело развернуть в полевых условиях.



Президент России Владимир Путин весной 2019 года заявил, что боевые лазерные комплексы будут в ближайшие десятилетия определять потенциал российской армии и флота.



Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости / РБК