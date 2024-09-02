В России разработали мессенджер для военных целей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре горела квартира на 13 этаже дома на Советской Армии
В Самаре горела квартира на 13 этаже дома на Советской Армии
В канун учебного года напомните своим детям о безопасности
В канун учебного года напомните своим детям о безопасности!
В России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком
В России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком
Благодаря вмешательству судебных приставов УК в Самаре отремонтировала кровлю
Благодаря вмешательству судебных приставов УК в Самаре отремонтировала кровлю
Житель Жигулевска перевел мошенникам более 300 000 рублей
Житель Жигулевска перевел мошенникам более 300 000 рублей
самарские работодатели стали чаще предлагать сотрудникам корпоративную пенсионную
Самарские работодатели стали чаще предлагать сотрудникам корпоративную пенсионную
В Самаре задержали подозреваемого в краже велосамоката у ребенка
В Самаре задержали подозреваемого в краже велосамоката у ребенка
У каждого пятого экономически активного жителя Самары школьные годы ассоциируются с негативом
У каждого пятого экономически активного жителя Самары школьные годы ассоциируются с негативом
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.19
-0.26
EUR 100.76
-1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 31 августа пройдет арт-фестиваль «Живописный город: Улицы в золотом»
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с тольяттинским фотографом и путешественником Игорем Кобцем
Более 1400 музыкантов примут участие в этапе ПФО II Всероссийского фестиваля «Душа баяна»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В России разработали мессенджер для военных целей

2 сентября 2024 09:29
125
В России разработали мессенджер для военных целей

Добровольческая команда «Локтар» создала программное обеспечение (ПО), которое сочетает в себе тактические карты и встроенный боевой мессенджер. Оно позволяет обмениваться геоданными, а также передавать структурированную информацию о тактической обстановке.

«В наше ПО была изначально заложена возможность работы без доступа в интернет или к серверу. Но также мы добавили способность передавать данные между устройствами через имеющиеся на ЛБС средства связи, такие как радиостанции или закрытые Wi-Fi группы на радиомостах. Это позволяет пользователям на разных каналах связи обмениваться данными в одном чате», — пояснил «Известиям» представитель проекта.

В зоне боевых действий ПО уже прошло испытания. Эксперты подтвердили, что необходимость создания мессенджера, специализированного на передаче информации между военными, силовыми и государственными структурами, назрела и уже давно.

«Telegram — мессенджер, но есть вероятность, что вся информация может утечь в другую страну. Это доказывает арест Павла Дурова. При этом и в создании нового мессенджера много подводных камней: нужно постоянно проверять, насколько он работоспособен, насколько шифрование надежно и актуально. Почему военные использовали Telegram? Потому что и в обычной жизни общаются через него, поэтому всем было легко продолжить там общение, поменяв специфику, так как функционал всем уже известен. Но тот же Telegram дорабатывался не один год», — объяснил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Юрий Лямин.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев в день начала нового учебного года обратился к учащимся школы № 68.
2 сентября 2024  09:35
Глава региона Вячеслав Федорищев в день начала нового учебного года обратился к учащимся школы №68
257
В воскресенье, 1 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Новокуйбышевске.
1 сентября 2024  17:43
Развитие региона и решение проблем горожан: Вячеслав Федорищев встретился с жителями Новокуйбышевска
962
Сейчас техническая готовность составляет 63%.
1 сентября 2024  14:54
Вячеслав Федорищев проинспектировал ход строительства нового здания театра «Грань»
443
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня знаний
1 сентября 2024  09:56
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня знаний
598
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
31 августа 2024  13:16
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
961
Весь список