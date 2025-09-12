Я нашел ошибку
Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ-бота министром
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
В четырнадцатый раз стартовал конкурс на соискание премии «Хрустальный компас»
Самарские двигатели обеспечили доставку грузов для жизнеобеспечения МКС
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
Родители тратят до 10 тыс. рублей на лечение детей от ОРВИ
Производители чая и кофе предупреждают о сбоях в поставках из-за маркировки
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В России начался единый день голосования

12 сентября 2025 09:22
109
В России начался единый день голосования

В регионах России начинают открываться избирательные участки для голосования. Одной из первых стала Камчатка. Выборы продлятся с 12 по 14 сентября.

В этом году прямые выборы губернаторов пройдут в 20 субъектах Федерации; в Ненецком автономном округе главу региона будут выбирать депутаты окружного совета.

Также в 11 регионах выбирают депутатов региональных парламентов, а депутатов представительных органов административных центров — в 25 городах.

Всего порядка 5 тыс. избирательных кампаний запланированы в 81 регионе России, пишет РТ. 

Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025, 10:33
12 сентября 2025, 10:33
Сегодня мы уже в одиннадцатый раз отмечаем ставший традиционным региональный праздник - День дружбы народов.
92
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025, 09:58
12 сентября 2025, 09:58
Стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.
140
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025, 13:29
11 сентября 2025, 13:29
В Самарской области 12, 13 и 14 сентября пройдут выборы депутатов думы Самары восьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований...
387
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
95
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
146
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
106
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
388
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
462
