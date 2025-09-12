В России начался единый день голосования

109

В регионах России начинают открываться избирательные участки для голосования. Одной из первых стала Камчатка. Выборы продлятся с 12 по 14 сентября.

В этом году прямые выборы губернаторов пройдут в 20 субъектах Федерации; в Ненецком автономном округе главу региона будут выбирать депутаты окружного совета.

Также в 11 регионах выбирают депутатов региональных парламентов, а депутатов представительных органов административных центров — в 25 городах.

Всего порядка 5 тыс. избирательных кампаний запланированы в 81 регионе России, пишет РТ.