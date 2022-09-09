В России начались выборы

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В 8 утра по московскому времени участки на выборах губернаторов открылись в шести регионах Центральной России и Северо-Запада, голосование продлится три дня — до 11 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Избирательные участки открылись во Владимирской, Тамбовской, Рязанской, Ярославской и Нижегородской областях, а также в Карелии.

Всего в ходе предстоящих выборов будет избрано 14 глав российских регионов.

Трехдневные выборы в России в рамках назначенного на 11 сентября Единого дня голосования 2022 года начались 9 сентября. В ходе Единого дня голосования пройдет 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. В восьми регионах на выборах разного уровня можно будет проголосовать онлайн — в частности, это касается Москвы, Калужской, Курской, Новгородской и Ярославской областей.

Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, в выборах смогут принять участие около 43 миллионов избирателей — это около 40 процентов жителей России с правом голоса.