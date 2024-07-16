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В России могут усложнить процесс продажи сим-карт и оплаты сотовой связи

16 июля 2024 17:51
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При этом в случае несоблюдения новых требований продавцов предлагается штрафовать.

Минцифры выступило с предложением разрешить пополнять баланс мобильного телефона наличными только с паспортом, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".

"Пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить сим-карту — только после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)", — отметили в издании.

При этом в случае несоблюдения новых требований продавцов предлагается штрафовать до десяти тысяч рублей за каждый проданный с нарушениями номер, подчеркнули в материале. В публикации добавили, что соответствующие поправки в закон "О связи", разработанные Минцифры, сейчас проходят межведомственное согласование. Их могут принять в Госдуме до конца весенней сессии, до 4 августа, заключили в издании.

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