В России могут усложнить процесс продажи сим-карт и оплаты сотовой связи

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Минцифры выступило с предложением разрешить пополнять баланс мобильного телефона наличными только с паспортом, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".

"Пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить сим-карту — только после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)", — отметили в издании.

При этом в случае несоблюдения новых требований продавцов предлагается штрафовать до десяти тысяч рублей за каждый проданный с нарушениями номер, подчеркнули в материале. В публикации добавили, что соответствующие поправки в закон "О связи", разработанные Минцифры, сейчас проходят межведомственное согласование. Их могут принять в Госдуме до конца весенней сессии, до 4 августа, заключили в издании.