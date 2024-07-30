В России хотят обязать мигрантов служить в армии два года

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В Госдуме предложили подготовить инициативу, согласно которой условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которую хотят проводить одновременно с получением паспорта гражданина Российской Федерации.

Кроме того, депутаты выступили с предложением усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами. Для мигрантов может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст.

Поправку хотят рассмотреть до конца весенней сессии, то есть до 5 августа.

Ранее в этот же день в Госдуме предложили создать «Кодекс мигрантов». В него, по словам депутата ГД Леонида Слуцкого, должны войти десять правил поведения для иностранцев в РФ. Например, среди них — обязательное знание русского языка, обучение членов семьи, уважение культуры и традиций страны, официальное трудоустройство.

Помимо этого, кодекс предполагает прохождение иностранцами дактилоскопической и геномной регистрации, а также психологического тестирования, пишет Лента.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил, что всего на рассмотрении в Госдуме находится 25 законопроектов, связанных с мигрантами.