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В России будут применять новую технологию "ИнформУИК"

7 декабря 2023 14:02
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В России будут применять новую технологию "ИнформУИК"

Новая система "ИнформУИК" и одноименное мобильное приложение будут использоваться в ходе информирования граждан о предстоящих выборах президента РФ.

Об этом, выступая на пленарном заседании Совета Федерации, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она сообщила, что технология уже была апробирована в ходе последнего единого дня голосования.

"Повсеместная информационно-разъяснительная работа, осуществление которой от дома к дому, глаза в глаза будут проводить наши коллеги из участковых избирательных комиссий", – пояснила глава ЦИК.

Она считает, что мобильное приложение "ИнформУИК" сможет вывести современную информационную кампанию на новый уровень.

В четверг Совет Федерации принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Постановление вступит в силу с момента официального опубликования, пишет Смотрим.

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