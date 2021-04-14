В режиме «мозгового штурма»: Дмитрий Азаров принял участие в подготовке совместного заседания Президиума Госсовета РФ и АСИ

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В среду, 14 апреля, Губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров принимает участие в семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию Президиума Госсовета РФ и Агентства стратегических инициатив, которое состоится 15 апреля.

На заседании будет представлена разработанная агентством по поручению Президента страны Владимира Путина «Национальная социальная инициатива» (НСИ), объединившая в себе успешные практики регионов по социальной политике.

«Национальная социальная инициатива» – проект АСИ, нацеленный на вовлечение граждан в преобразования социальной сферы. Его основная задача – перестроить все социальные услуги, предоставляемые населению, таким образом, чтобы в их основе был принцип клиентоцентричности. Подробно принципы работы НСИ Дмитрий Азаров и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева обсудили на двусторонней встрече в начале апреля. Тогда гендиректор рассказала, что АСИ изучило набор конкретных жизненных ситуаций, в которых может оказаться человек, выявило проблемы, которые могут возникать, к примеру, при записи на прием к врачу или устройстве ребенка в детский сад, разработало пути их решения на основе предложений граждан и лучших региональных практик, в том числе – опыта Самарской области.

На сегодняшнем семинаре-совещании перед главами регионов, руководителями федеральных органов власти и ведущими экспертами поставлена задача проанализировать ситуацию в сфере предоставления социальных услуг, обсудить, как механизмы НСИ помогут решить те или иные проблемы, и подробно изучить передовые региональные практики, отмеченные АСИ при разработке «Национальной социальной инициативы».

Наш регион также работает над объединением эффективного опыта государственного управления, в том числе, в социальной сфере. Этому будет посвящен всероссийский форум «Проектирование госуправления 4.0», который пройдет в Самаре 28 апреля с использованием онлайн-платформы и объединит спикеров и участников со всей страны. Один из треков форума будет посвящен клиентоцентричности представления государственных и муниципальных услуг.

Самарской области есть чем гордиться в области разработки передовых социальных практик: так, на форум социальных инициатив АСИ «Сильные идеи для нового времени» регион подал 862 инновационные идеи, направленные на развитие здравоохранения, образования, социального обслуживания населения. По данному показателю регион занял 2 место в стране, уступив только Москве.

К примеру, для повышения качества предоставляемых социальных услуг в Самарской области активно внедряются принципы цифровизации. Цифровая трансформация сферы соцуслуг ведется по двум основным направлениям: внедрение принципов бережливого производства и комплексная модернизация государственных информационных систем Самарской области. Благодаря цифровой трансформации сферы, проведенной по поручению Дмитрия Азарова, с 2020 года в электронном виде происходит назначение выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Это особенно важно в период борьбы с пандемией и действия санитарных ограничений.

Кроме того, в губернии для повышения доступности медпомощи для жителей малых населенных пунктов, отдаленных территорий созданы мобильные медицинские бригады, которые оказывают первичную медпомощь, проводят диспансеризацию, профосмотры и вакцинацию населения, в том числе – от COVID-19. В 2020 году мобильными медицинскими бригадами оказана помощь почти 174 000 человек.

Чтобы увеличить число тех, кто может получить квалифицированную медпомощь, не выезжая в центральные районные или городские больницы, в 2021 году за счет средств областного бюджета дополнительно приобретено 19 мобильных передвижных ФАПов. Мобильные фельдшерско-акушерские пункты уже оказывают помощь жителям отдаленных уголков губернии.