В региональном Правительстве обсудили готовность школ к новому учебному году

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В пятницу, 18 августа 2023 года, первый вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.



Участие в заседании приняли начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, представители ГКУСО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», руководители Ростехнадзора и Роспотребнадзора, других надзорных ведомств и служб экстренного реагирования, министр образования региона Виктор Акопьян, руководство структурных подразделений Правительства Самарской области, главы всех городских округов и муниципальных районов.

Ключевыми вопросами заседания стали меры пожарной безопасности в школах и поддержка добровольных пожарных команд в отдельных муниципалитетах.



В прошедшем году на объектах образования не было допущено ни одного пожара. С начала года в образовательных учреждениях зафиксировано два инцидента с возгоранием неисправных электроприборов, в результате происшествий никто не пострадал. На заседании комиссии обсудили мероприятия, которые должны минимизировать вероятность подобных происшествий и последствия возгораний.



Как доложил заместитель начальника Главного управления МЧС России Владислав Садовский, на контроле ведомства в Самарской области находится 694 общеобразовательных организаций, которые располагаются в 960 зданиях.



Сотрудники МСЧ организовали на объектах образования проведение 296 тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара и ЧС, разместили информационные материалы по вопросам соблюдения мер безопасности.



С начала года инспекторы провели 729 профилактических визитов в учреждения образования. Выявленные нарушения требований пожарной безопасности были связаны в основном с состоянием автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения при пожаре, исправностью электроустановок и электрооборудования, работой противопожарного водоснабжения, состоянием эвакуационных путей. В настоящее время большинство предписаний инспекторов МЧС исполнено. Председатель Правительства региона поставил задачу устранить 100% замечаний к 1 сентября.



«К началу нового учебного года образовательными организациями Самарской области были предоставлены декларации пожарной безопасности, содержащие, в том числе, сведения о системе противопожарной защиты зданий, где у нас проходил в этом году летом капитальный ремонт. Будет и дальше продолжена работа по исполнению всех предписаний МЧС по Самарской области. Этот вопрос мы и балансодержатели - главы муниципальных образований - держим на особом контроле», - отметил министр образования Виктор Акопьян.

Виктор Кудряшов обратил особое внимание на значительное число замечаний, связанных со сроком службы систем оповещения при пожаре. Системы находятся в исправном состоянии, но в ряде школ региона устройства АПС эксплуатируются более 10 лет. Председатель Правительства поручил Виктору Акопьяну разработать программу поэтапной модернизации систем. Средства на решение этой задачи планируют выделить из областного и муниципальных бюджетов.

Особое внимание участники заседания уделили пожарной безопасности школ, расположенных за пределами нормативного времени прибытия пожарной команды. В таких учебных заведениях, находящихся, как правило, в удаленных от центра районах, приняты дополнительные меры защиты от пожаров: заготовлены емкости с водой, созданы внутришкольные пожарные дружины, подготовлено специальное оборудование для тушения огня, в частности, пожарные рукава. Учебные заведения готовы к началу учебного сезона.



«Проведена большая работа. Мы выполнили проверку работоспособности автоматических систем пожарной сигнализации, проверку состояния пожарных гидрантов, которые могут нам понадобиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в школах прошли учебные тренировки по эвакуации учеников, было проведено обучение персонала. Я очень надеюсь, что новый учебный год пройдет без происшествий. На протяжении ряда лет у нас не было ни одного пожара, в этом году зафиксировано два небольших, локальных инцидента, но и к таким случаям мы должны быть готовы, чтобы они не привели к более серьезным последствиям», - подчеркнул Виктор Кудряшов.



Отдельно участники заседания рассмотрели вопрос о поддержке добровольных пожарных команд. По информации начальника управления организации пожаротушения областного МЧС Ивана Савенкова, в настоящее время в Самарской области действует 159 пожарных команд и 370 пожарных дружин, в рядах общественников-огнеборцев свыше 11 тысяч человек. Общественные объединения добровольцев-спасателей оказывают большую помощь профессиональным пожарным. В этом году добровольные команды выезжали на борьбу с огнем уже 603 раза, более 100 возгораний было потушено ими самостоятельно, до прибытия основных сил МЧС. Во многих случаях участие добровольных пожарных дружин помогло избежать тяжелых последствий.



На заседании комиссии подняли вопрос о размещении пожарных команд в отапливаемых помещениях в зимнее время: в 16 муниципалитетах команды не имеют такой возможности. Виктор Кудряшов призвал глав муниципальных образований активнее создавать условия для работы добровольцев: провести работу по подбору помещений, сделать ремонт, оснастить системами отопления. Кроме того, комиссия изучит опыт Сергиевского района по строительству быстровозводимых модульных зданий для добровольной пожарной команды, о котором доложил глава муниципалитета Анатолий Екамасов. Такая практика может стать примером для других муниципалитетов.



«Мы будем помогать, но в первую очередь тем муниципалитетам, которые сами активно работают над решением проблемы», - отметил глава регионального кабмина.



В рамках повестки представители МЧС также доложили членам комиссии о результатах профилактических визитов на областные объекты спорта и культуры, которые находятся в ведении профильных региональных министерств. С начала года инспекторы посетили 17 физкультурно-оздоровительных комплексов и дворцов спорта и 33 учреждения культуры. Было выявлено одно нарушение, которое устранили в тот же день.

Фото: пресс-служба Правительства СО