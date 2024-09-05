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«В Программе развития региона отражены решения проблем, которые волнуют людей» -  глава области Вячеслав Федорищев обозначил основные направления работы

5 сентября 2024 15:29
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Глава региона Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Самарской области на ближайшие годы.

В четверг, 5 сентября, Вячеслав Федорищев накануне 100 дней своей работы в должности врио губернатора Самарской области представляет Программу социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет. В мероприятии принимают участие почетные жители Самарской области, депутаты, представители органов исполнительной власти, общественники, участники и ветераны СВО. Трансляция ведется в социальных сетях Правительства Самарской области, ведущих СМИ региона.

 «Самарская область – регион, обладающий мощнейшим потенциалом. И у нас есть все возможности для того, чтобы стать ключевой точкой роста экономики в Приволжском федеральном округе и опорным регионом для всей страны. В предыдущие пять лет в регионе была проделана значительная работа. Но время не стоит на месте. Перед нами возникают новые серьезные вызовы, и мы должны находить на них правильные ответы. Президентом России была поставлена задача подготовить программу опережающего социально-экономического развития», - отметил Вячеслав Федорищев.

Глава Самарской области подчеркнул, что работа над Программой велась вместе с жителями, экспертным сообществом, депутатским корпусом, и поблагодарил всех, кто в ней участвовал.

«Для меня важно, что в нашей Программе отражены решения проблем, которые волнуют людей, - отметил он. - Механизмы достижения конкретных показателей могут при необходимости корректироваться - это жизнь. Но самое главное, что базовые принципы мы зафиксировали».

Основных направлений реализации Программы семь - в соответствии с национальными целями развития, обозначенными в Указе Президента РФ Владимира Путина.

Первое и самое главное направление, как отметил глава региона, это народосбережение и повышение благополучия людей.  «Основная задача здесь - крепкая семья и традиционные семейные ценности. Механизмом реализации нашей семейной политики станет новая региональная программа «Моя семья». Мы продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять», - сообщил Вячеслав Федорищев.

К примеру, для получения региональной единовременной денежной выплаты «семейный капитал» при рождении или усыновлении третьего или последующих детей в размере 100 тысяч рублей больше не потребуются документы, подтверждающие вид и объемы понесенных расходов. Это значительно расширит круг получателей.

Новая мера поддержки – предоставление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей женщинам от 18 до 25 лет, родившим первого ребенка.

Еще одна задача - сокращение срока ожидания жилья по программе «Молодая семья». По словам руководителя области, в 2029 году в среднем он составит не более трех лет. «Уже сейчас многодетные семьи, состоящие в очереди на предоставление земельных участков и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут получить социальную выплату в размере 250 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка», - сообщил глава области.

Планируется также существенно продвинуться в вопросе повышения благосостояния граждан. Как отметил руководитель субъекта, средняя заработная плата должна увеличиться к 2029 году до 95 тысяч рублей, реальные доходы населения за этот период должны увеличиться не менее чем на 20%.

Вячеслав Федорищев обозначил как важнейшую и самую главную сейчас задачу - всестороннюю поддержку участников СВО и членов их семей. «Сегодня в регионе реализуется более 30 мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. А с 1 июля этого года мы увеличили размер выплаты из регионального бюджета тем, кто заключил контракт на прохождение военной службы. С 1 октября будет введен бесплатный проезд для членов семей участников СВО по транспортной карте «Zа Победу!», - отметил он.

Также с 1 октября статус многодетной семьи будет распространен на семьи, в которых старшие дети в возрасте от 18 до 23 лет являются военнослужащими по призыву, военнослужащими по контракту и участниками СВО. «Созданы условия для эффективной реабилитации и вовлечения ветеранов СВО с ампутацией нижних конечностей в адаптивный спорт и возвращение к активной жизни через следж-хоккей», - добавил глава региона.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО / Иван Макеев

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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