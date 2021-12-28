В преддверии новогодних и рождественских праздников в Правительстве СО состоялось совещание с главами городов и районов

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Сегодня, 28 декабря 2021 года, Виктор Кудряшов провел совещание с главами муниципальных образований Самарской области в формате видеоконференцсвязи. Среди включенных в совещание вопросов были такие актуальные в преддверии праздничных выходных темы, как обеспечение безопасности граждан, надежная работа объектов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, своевременное предоставление социальных выплат.

В начале совещания начальник Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдар Мингазов представил прогноз погоды на праздничные дни. Так, 30-31 декабря ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, ветер 6-11 м/с. 30 декабря температура воздуха ожидается ночью -20-25, днем -11-16, 31 декабря ночью -11-16, днем -8-13. 1-2 января сохранится облачная погода, небольшой снег, в ночные часы прогнозируется температура 8-13 ниже нуля, днем 2-7 ниже нуля.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, в новогоднюю ночь в 76 населенных пунктах губернии пройдет 112 праздничных мероприятий. Для обеспечения правопорядка здесь планируется привлечь 619 сотрудников органов внутренних дел, 139 представителей добровольной народной дружины, 208 работников частных охранных предприятий, а также казаков и сотрудников Росгвардии. В праздничные дни ежедневно в составе суточных нарядов и следственно-оперативных групп собираются задействовать более 1200 сотрудников ОВД, свыше 250 сотрудников Росгвардии.

В ночь на 7 января в 138 населенных пунктах ожидается проведение 313 праздничных рождественских богослужений. Обеспечивать правопорядок здесь также планируется силами сотрудников органов внутренних дел, представителей ДНД и казачества. Участники совещания отметили необходимость контроля соблюдения прихожанами противоэпидемиологических мер.

Председатель областного Правительства особое внимание глав муниципальных образований обратил на меры противопожарной безопасности: «До конца года, в оставшиеся три дня, прошу обойти все семьи, которые находятся в неблагополучном социальном положении, еще раз предупредить о последствиях нарушения правил пожарной безопасности. Причинами пожаров часто становится человеческий фактор, в том числе злоупотребление алкоголем, неоптимальная эксплуатация печного оборудования».

Участники совещания обсудили готовность территорий к ликвидации возможных последствий пожаров, обеспеченность спальными местами и теплыми вещами пунктов временного размещения, продуктами питания, алгоритмы взаимодействия всех заинтересованных служб.

Комплекс организационных мероприятий для обеспечения надежной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения Самарской области в праздничные и выходные дни осуществлен региональным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В круглосуточном режиме организован информационный обмен о технологических нарушениях между службами ЕДДС органов местного самоуправления и диспетчерской службой министерства. В соответствии с соглашением между министерством и Главным управлением Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области организован круглосуточный обмен информацией о чрезвычайных ситуациях, техногенных авариях на энергетических системах, системах жилищно-коммунальной инфраструктуры и объектах топливно-энергетического комплекса региона.

Созданы и поддерживаются на необходимом уровне запасы топлива на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства: уголь 1580 тонн, жидкое топливо - 6317 тонн, сжиженный газ в газохранилищах в объеме 184,6 тыс. м3. В муниципальных образованиях Самарской области сформирована 421 аварийная бригада, обеспеченная необходимым запасом материально-технических ресурсов, оборудованием и транспортными средствами (667 единиц). Имеется 1092 резервных источника электрической энергии и 6 резервных источников теплоснабжения.

Виктор Кудряшов поручил министерству проконтролировать своевременность вывоза мусора, а также остатков елочных базаров на территориях городов и районов: «Мусор должен вывозиться уже 1 января».

Также на совещании обсудили вопрос, связанный с обеспечением надежной работы объектов дорожного хозяйства. «В праздничные дни, когда возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий, крайне важно обеспечить качественное содержание дорог, не допустить заторов и других негативных факторов, влияющих на дорожную обстановку. Службы должны быть максимально мобилизованы на противогололедную обработку, вывоз снега», - подчеркнул первый вице-губернатор.

Что касается предоставления социальных выплат в праздничные дни, первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский озвучил, что с 3 января 2022 года, по договоренности с Почтой России, начнутся выплаты в сельских отделениях почтовой связи, по остальным территориям – с 4 января. Основные выплаты придутся на 4, 5, 6, 8 января. В праздничные выходные в отделениях почтовой связи средства по 7 видам соцвыплат получит 125301 человек. С 10 января доставка социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме.